Bravo, en el punto de mira

otero conde | ponferrada

La Deportiva jugará su próximo partido liguero el 6 de enero del 2019 ante el Unión Adarve, equipo madrileño que está en una mala senda de resultados (una victoria en las últimas nueve jornadas), lo que le ha llevado a caer a puesto de play out y a que su entrenador haya sido destituido justo antes del turrón. Sus dos jugadores más destacados de la primera vuelta han sido Álvaro Sánchez, que disputó Copa del Rey contra la Deportiva la pasada temporada en las filas del Atlético Baleares, y Carlos Bravo. Este último está en la agenda de la Deportiva para reforzarse de cara al mercado de invierno que se abre dentro de una semana. Podría darse el caso por tanto de que el madrileño en vez de ser rival de la Ponferradina con la camiseta del Unión Adarve fuese rival del cuadro rojinegro con la blanquiazul.

Carlos Bravo Expósito, nacido en Madrid el 14 de enero de 1993, es extremo derecho, aunque también puede jugar en punta. De hecho, ha marcado seis tantos en lo que va de primera vuelta con el Unión Adarve, convirtiéndose en el máximo realizador de su equipo junto a Álvaro. Formado en las canteras de Rayo Vallecano y Real Madrid, salió de esta última cuando jugaba en el segundo filial para pasar por otros conjuntos de la Tercera División madrileña: Moscardó, Parla, Ínter y Móstoles URJC. La pasada temporada militó en el Conquense de Tercera División, con el que consiguió el ascenso y en el que coincidió con el ex portero deportivista David Sierra. Y el último verano se comprometía con el Unión Adarve, donde ha coincidido con otro ex blanquiazul: Berodia. En el cuadro de los lobos ha disputado 17 partidos en la primera vuelta, 12 como titular y 10 completos. Ha sumado 1.172 minutos y seis tantos. Su partido más destacado fue el de la jornada 9, cuando le hacía dos al Artístico Navalcarnero. Y el último anotado fue en la 13 contra el Ínter de Madrid/Boadilla, uno de sus ex conjuntos.

Por ahora la Deportiva ha incorporado a Kaxe, pero a buen seguro que ése no será el único fichaje del segundo período de incorporaciones.

En otras temporadas en las que el cuadro ponferradino era equipo referente en la categoría de bronce, realizaba dos o tres fichajes durante el mes de enero para reforzar el plantel.