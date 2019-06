Bruguera y Ferrero no dudan de Nadal ante Federer

Guy Forget, director de Roland Garros y Stefan Fransson, juez árbitro del torneo, se pasaron el día pendientes de las pantallas del radar de Meteo France que hay en la remozada central Philippe Chatrier. La previsión era de 90% de lluvia y aunque los metereólogos valoraban que había una franja horaria de cuatro horas que podría aclararse al mediodía el pronóstico no se cumplió.

Sin el ansiado techo cubierto, que no estará listo hasta el próximo año, los jugadores tuvieron que marcharse al hotel sin jugar. Buenas noticias para Rafael Nadal y Roger Federer, que ya hicieron sus deberes el martes, y malas para Novak Djokovic y Dominic Thiem, que no jugarán hasta este jueves ante Alexander Zverev y Karen Khachanov, dos duros rivales y, si los superan, al día siguiente su semifinal, sin tiempo de descanso. "Nos aseguramos jugar primero", decía Carlos Costa, mánager de Nadal, que temía que, ante la expectación del partido, les programarían en el segundo turno de tarde. Guy Forget no lo aseguró. El máximo responsable del torneo teme que la lluvia también esté presente este viernes y explicó que tienen intención de abrir la Suzanne Lengen y todas las pistas necesarias para poder jugar todos los partidos pendientes.

El duelo entre Nadal y Federer acaparó la atención en un día gris y lluvioso en la sala de jugadores donde esperaban a jugar sus partidos de veteranos dos campeones de Roland Garros, Sergi Bruguera, doble campeón en 1992 y 1993, y Juan Carlos Ferrero, campeón en 2003.

Los dos tenían claro al favorito del duelo. Rafa está en su mejor momento. Ha ganado en 11 ocasiones y Roland Garros es su gran objetivo. Tiene las mejores armas y sabe como hacerle daño a Federer, decía convencido el actual capitán de Copa Davis, que juega el torneo de veteranos con el croata Goran Ivanisevic de pareja y ayer, también se quedó sin jugar.

Rafa es una roca aquí y creo que ganará a Federer en tres sets. El récord que tiene Rafa aquí es impresionante y Roger no le ha ganado nunca en París. Veo más rivales a Djokovic y Thiem en estos momentos que a Federer, decía con seguridad Ferrero, también apuntado al torneo de veteranos con el ruso Andrei Medvedev.

Bruguera admitía que Federer es capaz de hacer daño a cualquiera y donde sea porque es muy agresivo. Es de los mejores sacadores del mundo y su derecha es buenísima, pero en tierra Nadal es de otro mundo. El bicampeón de Roland Garros insistía sobre el momento de Nadal. Si no lo gana todo siempre y juega perfecto parece que está en crisis. Perdió en Barcelona y Madrid y la gente se preguntaba si volvería a jugar como antes. Es increíbe. Entonces ya dije que volvería a ganar Roland Garros, aunque debe cargar con la presión de ganar.

La lluvia de ayer es una complicación añadida para los que aspiren a derrotar al campeón. Es mala noticia para la gente que juega más agresiva, todo va más lento y haces menos daño. Pero el problema lo tendrán los que lleguen a semifinales porque jugarán tres días seguidos y eso, a cinco sets, lo acabas pagando, decía Bruguera.

La lluvia lo complica un poco más todo. El año que jugué la final del US Open también tuve que jugar tres días seguidos y aunque estás preparado eso pesa, valoraba Ferrero.

Lejos de París, desde Santa Ponsa donde presentó este miércoles el torneo femenino de Mallorca, Toni Nadal también veía a su sobrino favorito. Rafael deberá evitar que Federer juegue a un ritmo rápido y evitar largos intercambios. El exentrenador de Nadal, que tiene previsto viajar a París, dijo que confiaba en la victoria pero también era favorito el Barça contra el Liverpool en la Champions y perdimos, bromeó.