Los Bucks de Gasol y Mirotic pasan a finales Conferencia Este

El ala-pívot nigeriano griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser el líder perfecto de los Bucks de Milwaukee al aportar 20 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias que les permitieron vencer con facilidad por 116-91 a los Celtics de Boston en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este que ganaron por 4-1 al mejor de siete.

De nuevo, como ya sucedió en los cuatro partidos y triunfos anteriores, la figura de Antetokounmpo fue clave para que los Bucks dominasen de principio a fin el partido y aseguraron el pase a las finales de conferencia por primera vez desde el 2001.

Los Bucks, que llegaron a los playoffs con la mejor marca de la temporada regular, tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos, incluido el alero Khris Middleton que llegó a los 19 tantos con ocho rebotes, como segundo máximo encestador.

NIKOLA, ENTRE LOS DESTACADOS

Pero si hubo un jugador que al final también acabó como factor ganador fue el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, quien siguió de titular y fue el único de los Bucks que consiguió un doble-doble tras concluir el partido con 10 puntos y 11 rebotes.

Mirotic jugó 28 minutos en los que anotó 3 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 8 triples, y 2-2 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid dominó dentro de la zona al capturar siete rebotes defensivos y cuatro ofensivos, repartió tres asistencias, recuperó dos balones, no perdió ninguno, puso un tapón y acabó sin hacer ninguna falta en su trabajo defensivo.

🎟️ The Bledshow went off for 18 points and 6 assists!! #FearTheDeer pic.twitter.com/2lIauRaRwo