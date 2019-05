Los Bucks de Gasol y Morotic a un triunfo de las finales de la Conferencia Este

El ala-pívot nigeriano griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser la gran estrella de los Bucks de Milwaukee al aportar un doble-doble de 39 puntos y 16 rebotes y cuatro asistencias que permitieron a su equipo vencer a domicilio 101-113 a los Celtics de Boston en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este. Pau Gasol sigue lesionado.

La victoria coloca a los Bucks con ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete y el quinto partido se jugará el próximo miércoles en Milwaukee, donde con un triunfo más lograrían el pase a las finales de la Conferencia Este por primera vez desde la temporada de 2001. Antetokounmpo logró 17 puntos y siete rebotes en el cuarto periodo que ayudaron a los Bucks a alejarse en el marcador y asegurar la victoria.

25 MINUTOS

Nikola Mirotic siguió de titular y disputó 25 minutos en los que aportó nueve puntos al anotar 3 de 10 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos y 2-4 desde la línea de personal. Mirotic también capturó seis rebotes, cuatro fueron defensivos, y cometió dos faltas.

