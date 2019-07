Buenacasa, un deportivista más

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva comenzó ayer con la ronda de presentaciones de los nuevos jugadores para la temporada del regreso a la Liga 1|2|3, aunque de momento son sólo dos las caras nuevas que presenta la plantilla que dirige Jon Pérez Bolo. El primero en comparecer ante los medios fue el delantero Sergio Buenacasa (Zaragoza, 1996), que jugará en el equipo berciano esta temporada en calidad de cedido por el Mallorca. Antes, su carrera deportiva pasó por el Barakaldo y las categorías inferiores del Real Zaragoza.

En sus primeras palabras como blanquiazul, Buenacasa aseguró que encara esta nueva etapa deportiva «con muchas ganas e ilusión. Vengo a ayudar al equipo y las lesiones ya han quedado atrás». El delantero se refería a los dos percances que sufrió el año pasado en el Mallorca y que le mantuvieron en el dique seco durante seis meses, tres al inicio de la temporada y otros tres a principios de año. Esto provocó que apenas pudiera participar en una decena de partidos con el equipo balear (ocho de Liga y dos de Copa), en los que sólo pudo marcar un gol, quedándose lejos de los 14 que había marcado la temporada anterior con el Barakaldo en Segunda B.

Buenacasa recordó que el año pasado pudo llegar a la Deportiva en el mercado invernal, aunque al final no fructificó la cesión, y que desde entonces ha seguido al equipo berciano también por su amistad con Son, con el que coincidió en el Barakaldo: «Celebré el ascenso como uno más y estoy contento de estar en este gran club, que es como una familia y así me lo han hecho sentir desde el primer día».

El atacante tendrá competencia en su zona de influencia con jugadores como Yuri, Kaxe o Carlos Bravo, pero es consciente de que «la competencia es dura porque la categoría así lo exige. No se puede flojear en ninguna parcela y menos en ataque. Intentaré dar lo mejor de mí para que la Ponferradina esté lo más arriba posible. Bolo me ha dicho que me va a exigir para dar el máximo».

Partido a partido

Puestos a establecer metas, Buenacasa cree que esta Deportiva «es parecida al Mallorca del año pasado, que también mantuvo la base de Segunda B y al final, sin que nadie lo pensara, consiguió el ascenso a Primera. Lo importante es hacer equipo e ir partido a partido, sin fijarse más objetivos que la siguiente jornada».