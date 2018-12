Bultó pone fin a 18 años en la élite mundial

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Vicente Bultó despedirá el año 2018 como el último en el que se vistió como árbitro internacional. Con 50 años a sus espaldas la reglamentación Fiba le ha llevado a tener que bajar el telón a una trayectoria de 18 años en la élite mundial. Eso sí, en España seguirá impartiendo su calidad en las pistas. Al menos hasta los 55 años (fecha tope marcada por la ACB).

Para el colegiado, uno de los referentes españoles de todos los tiempos, este nuevo escenario le reporta «otros alicientes» tras casi cuatro lustros haciendo las maletas para presentarse en los torneos más relevantes como los Juegos, Mundiales, Europeos y hasta el Fiba Américas en el que llegó a pitar una final entre Argentina y Brasil.

«La etapa arbitrando encuentros internacionales llega a su fin y debo aceptarlo. A nivel físico y mental me llega en un momento muy bueno, pero así es la reglamentación», apunta un árbitro que entre España y el resto de escenarios contabiliza casi 1.500 encuentros. Sólo en la ACB suma 730... y creciendo.

Considerado como uno de los mejores exponentes del arbitraje español, Bultó echa ma mirada atrás y mira con agrado, cariño y también nostalgia todo su paso por los torneos internacionales. «Recuerdo que mi primera presencia en un partido de esas características data de hace 18 años. Fue en Portugal en un encuentro de Eurocup. De eso no se olvida uno. Tampoco del último que para mí fue emocionalmente muy significativo. Fue en agosto en el Europeo U-18 en Novi Sad. Allí me hicieron un homenaje que no olvidaré nunca».

En ese trayecto en la élite Bultó guarda en su retina muchas imágenes. «Tal vez la más relevante haya sido la presencia en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 donde arbitré la semifinal entre estados Unidos y Argentina. Pero existen otras muchas más como los tres Eurobasket masculinos o la Final de Fiba Américas de 2011 entre Argentina y Brasil. También recuerdo con mucho cariño mis diez años en la Euroliga arbitrando a equipos de la talla del Panathinaikos, Olympiakos, CSKA Moscú, Macabbi o Fenerbahce. Ha habido muchos momentos buenos y de todos guardo instantáneas positivas que me han hecho crecer y llegar hasta donde lo he hecho».

Aunque elude hablar de su consideración como uno de los mejores árbitros que ha dado el baloncesto español («lo dejo para los periodistas»), Vicente Bultó es consciente que a lo que ha llegado él no es algo que sucede con asiduidad. «Lo que sí puedo decir es que he tenido la suerte de tener a compañeros extraordinarios y también poder estar en escenarios relevantes», apunta a la vez que recalca que su adiós al arbitraje internacional no lo es a esta profesión. «Ahora me centraré en la ACB, para mí aparte de la NBA la mejor liga del mundo. Llevo ya sumados 730 encuentros en ella y espero aumentar esa cifra». Precisamente a diferencia de la Fiba, en España se puede estar en la élite hasta los 55 años. Ya Bultó aún le quedan cinco por delante.

Eso sí, apunta a que «mientras la ilusión me dure seguiré luchando por estar al pie del cañón. Eso es esencial aunque soy consciente que todo tiene un principio y un final. En el caso del arbitraje internacional me ha llegado este año y aunque creo que podría estar todavía pitando torneos como europeos y mundiales, me he preparado para que llegara este momento y no fuera traumático. Es ley de vida».

Una preparación cuyo camino ha sido muy parejo en cifras al de la Liga española ya que en el ámbito mundial suma algo más de 700 presencias. «Desde que en el año 2000 superé el curso internacional en la República Checa he vivido momentos muy buenos haciendo lo que más me gusta. No voy a ocultar que tengo una cierta pena pero también que ahora se abre para mí un horizonte distinto. Y lo que es mejor, todavía como árbitro en activo».

De ese trayecto como árbitro Fiba internacional guarda una maleta repleta de mucho equipaje. Entre él aparecen los jugadores que se han cruzado en su camino. «Han sido muchos y en la mayoría de los casos me considero orgulloso de haberlos conocido. Uno sin duda es Ginóbili al que considero un excelente jugador y también una gran persona». Tony Parker, Kevin Durant y otros muchos más también han pasado por el mismo camino que el colegiado leonés. «Antes que deportistas son personas y con ellos, a pesar de que el trato es muchas veces profesional, he tenido una muy buena relación»m precisa Vicente que remarca que «por encima de todos ellos están los españoles a los que sigo en muchos casos arbitrando en la Liga española y que, además de por su calidad también destacan por su educación y trato».

Todo con un trayecto que a nivel profesional abarca desde el año 1992 cuando dirigió su primer encuentro en la ACB, hasta nuestros días. «No me esperaba llegar a donde lo he hecho. También he de decir que cuando empecé en el baloncesto jugando y luego unos años después arbitrando esa situación no me la planteé demasiado», precisa un colegiado que a los 14 años ya tenía licencia. «Si he de nombrar a alguien que me abrió las puertas no puedo olvidarme de Felipe Llamazares. Primero fue mi profesor de Educación Física en el colegio Luis Vives, luego mi entrenador y posteriormente la persona que me introdujo en el arbitraje. Fue mi padre a nivel de arbitraje y al que considero el que hizo posible que León empezara a contar en este apartado. No en vano fue el primer árbitro de la provincia en la ACB y también el impulsor del Colegio de Árbitros de León».

En su mirada atrás Bultó también apunta a que desde sus primeros años el panorama ha cambiado de manera notable. «Se ha profesionalizado mucho. Y eso es bueno para todos. Además las nuevas tecnologías también nos han ayudado a crecer», apostilla.