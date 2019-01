En busca de la solidez perdida

otero conde | ponferrada

La Deportiva busca la recuperación del pequeño bache que atraviesa y de su seguridad o solvencia. Pero también, aunque ahora sea lo de menos, seguir en puesto de play off, pues esta semana podría verse fuera de los cuatro primeros en caso de no ganar. Y visita Guijuelo, plaza complicada donde las haya, más esta temporada. El cuadro chacinero ha logrado todos los puntos que lleva, salvo la victoria en el Helmántico) en su casa: siete victorias, tres empates y una derrota -igual que la SDP-, 11 goles a favor y 3 en contra. «Lo asemejo al partido contra el Ínter. Es un equipo fuerte al que es difícil ganar en casa, pero nosotros vamos a por los tres puntos y el equipo va a dar la cara seguro», afirma Bolo.

Lo más extraño/curioso de esta jornada es que la Deportiva no facilitó la convocatoria. Había dudas, sobre todo la de Yuri, que a su problema en el entrenamiento de hace nueve días se unió un golpe que se llevó en la primera jugada ante el CF Salmantino. Pero no se ha dejado claro si viajó con el resto o se ha quedado en su casa. Su presencia o no podría determinar el sistema a utilizar, igual que las dimensiones del terreno de juego (las mismas que las del Bernabéu y casi como las de El Toralín, según los datos oficiales del club). Lo que no se espera es que el Guijuelo, como los rivales de las dos pasadas jornadas, juegue con cinco defensas. Guille Donoso aún no debutará.

Más mito que realidad

La visita a Guijuelo suele estar envuelta un áura desde hace años que se ha exagerado un poco. Ni el terreno de juego del Municipal es una lija ni la Deportiva va derrotada a esta salida. De hecho, en tres de las siete ocasiones en las que visitó este estadio en Liga obtuvo resultados positivos: dos victorias y un empate. Y en 14 años y medio ya ha pisado tres clases distintas de hierba artificial. El de tierra no lo llegó a visitar. Las medidas del campo sí que condicionan. La Deportiva cayó allí 1-0 la pasada campaña en uno de sus peores partidos, se metió en puesto de descenso y Terrazas estuvo a punto de caer.

En el equipo chacinero podrían debutar hoy Cristóbal Gil y el ex deportivista Pablo Espina, aunque en tierras salmantinas no se prevé que sean titulares. Ayer Manu Dimas dejó a entidad verdiblanca. Hay que recordar que tiempo atrás se lesionaron de gravedad Ayub y otro ex blanquiazul como Pablo Pallarés.