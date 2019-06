En busca de talento y juventud

S. C. anuncibay | León

El Abanca Ademar peina los mercados emergentes para encontrar jugadores con proyección que puedan reforzar la plantilla de cara al próximo curso. Manolo Cadenas sabe que las limitaciones presupuestarias condicionarán la confección de un equipo al que se le exigirá, de nuevo, que se clasifique para la competición europea, algo que no han garantizado esta temporada. Dependen de una invitación de la EHF. Lo sabrán a finales de esta misma semana.

«En su momento descubrimos jugadores como Stranovsky y otros que fueron capaces de iniciar su crecimiento en León», explicó el técnico de Valdevimbre, quien reveló ayer que busca a jóvenes, de ese mismo perfil, que quieran dar un paso al frente en un club con un gran cartel en España.

«Se trata de plantearles la posibilidad y el escaparate que siempre supone el Ademar y su forma de trabajo para que les pueda servir de trampolín hacia el más alto nivel», apuntó el actual seleccionador de Argentina, que ha cogido las riendas de la dirección deportiva para formar el grupo más competitivo posible.

Desde la directiva deslizan que no hay prisa por cerrar el capítulo de fichajes. Tienen que hilar muy fino porque prácticamente no hay margen de maniobra, aunque no se descarta alguna sorpresa de última hora. De hecho, podría haber algún cambio respecto a dos jugadores con los que se había llegado a un principio de acuerdo. En esa situación se encuentran el guardameta bielorruso, ex del Alcobendas, Dzimitry Patotvski, y el lateral chileno Erwin Feuchmann, dos llegadas que se daban por hechas aunque de momento el club no las ha confirmado de manera oficial.

Igualmente, Cadenas señaló a Efe que también se plantea subir a algún efectivo de la cantera para componer un bloque lo más compensado posible de cara a un año en el que quieren recuperar ese subcampeonato que les arrebató Bidasoa.