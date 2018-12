Cadenas afronta, con una Argentina con dudas por lesiones, su segundo mundial

El entrenador leonés Manolo Cadenas empezó hoy a preparar con la selección argentina el campeonato del mundo de balonmano de Alemania y Dinamarca que se disputará a partir del 11 de enero de 2019, con dudas por las importantes ausencias en el combinado de Pizarro, Diego Simonet y "Colo" Vanstein.



"El mundial siempre es un torneo exigente y cuando se afronta con las bajas del peso que tienen estos jugadores, siempre supone una incertidumbre porque se pierde, en todos los aspectos, un importante potencial", reconoció a Efe el también técnico del Meshkov Brest.

