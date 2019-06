Cadenas: "Mi primer año no será de transición. El Ademar debe pelear por la segunda plaza"

El Abanca Ademar ha presentado oficialmente esta tarde a Manuel Cadenas como nuevo técnico para las próximas tres temporadas. "Ha sido difícil tomar la decisión de venir al Ademar pero no podía decir que no. Estoy preocupado porque no es sencillo responder a las expectativas", dijo a modo de presentación.

Sobre sus retos añadió: "Ahora no tenemos los medios económicos de antaño pero el Ademar tiene que estar peleando por la segunda plaza. Este primer año no será de transición. El objetivo es ser segundos y si jugamos en Europa llegar lo más lejos posible.Si el año que viene no jugamos en Europa debe de ser una excepción, no nos lo podemos permitir. Aunque creo que la vía EHF va por buen camino".

También hubo mensajes para su plantel. No descarta que salgan jugadores de la plantilla. "Hay que mejorar el nivel de la plantilla". A su juicio al equipo le faltan un pivote y otro central.