Cadenas toma el mando del Ademar

pablo rioja | león

Con la 2018-19 recién finiquitada, el Abanca Ademar trabaja ya en la confección de la plantilla del próximo curso. Un nuevo proyecto que liderará Manolo Cadenas —al que la directiva tiene previsto presentar esta misma semana— para centrarse después en los fichajes que habrán de suplir bajas tan sensibles como las de Biosca, Simonet, Pesic y Rodrigo. Es segura la incorporación de Patotsky como ‘acompañante’ de Dino Slavic en la portería mientras que en la posición de central el elegido parece ser el chileno Erwin Feutchmann. Ahora toca mover ficha en busca de un pivote y quizá llegue algún otro ‘director de juego’. A eso se suma Juanjo Fernández, que para muchos supondrá una incorporación más de altura a un equipo obligado a volverse a reinventar.

El técnico leonés regresa a su casa por tercera vez después de rechazar la oferta del KS Azoty Pulawy polaco. Hace solo unos días parecía que los caminos del de Valdevimbre y el conjunto leonés no volverían a cruzarse. Pero la predilección por el club «de su vida» y la insistencia de la actual directiva acabaron por convencerle a pesar de que era la oferta económica más baja y también la más complicada a nivel deportivo. Pero si a alguien le motivan los retos es a Cadenas, que luchará por devolver al Ademar —como mínimo— a la segunda plaza liguera y a pelear por meterse en las finales de torneos como la Asobal y la Copa del Rey. Y habrá que ver si finalmente lleva la invitación para disputar la EHF.

Otra cosa será el tiempo que el sucesor de Diego Dorado en el banquillo necesite para reconstruir una plantilla que este año no ha cumplido con las expectativas. Ya desde el inicio liguero —merced a un calendario muy exigente— se vio que la temporada no iba a resultar sencilla. El periplo por la Liga de Campeones fue brillante pero aún así no sirvió para pasar de ronda. Eso unido a la pérdida de referentes como Costoya o Piñeiro, la lesión de Juanjo Fernández y el bajo rendimiento de los ademaristas lejos del Palacio, provocaron la destitución de Guijosa y el objetivo claro de sustituirlo por Cadenas desde el principio. Comienza la tercera parte del leonés como líder del vestuario.