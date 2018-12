Calleja acelera hacia el Dakar

M. ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Jesús Calleja tratará de que a la tercera se ala vencida para poder cruzar la meta del Dakar tras superar diez exigentes jornadas, este año íntegramente en suelo peruano. El raid más importante del mundo levantará el telón para el aventurero leonés el 6 de enero aunque será un día más tarde cuando la vorágine competitiva empiece a definir la general en una categoría, la de coches, en la que junto a Calleja estarán otros 28 pilotos más, entre ellos Carlos Sainz y Nani Roma,

En el caso del leonés, que disputará su tercera entrega del Dakar con el equipo ‘Overdrive’, su objetivo principal es «acabar» y «estar entre los 25 primeros», para sacarse así la espina de los dos abandonos que han marcado su presencia en la prueba. Calleja se presenta por tercera vez a la carrera de rally más exigente del mundo, que abandonó el año pasado por problemas técnicos en su coche, indicó que este año se lo ha tomado «muy en serio» pudiendo lograr una buena posición en el campeonato.

«Esta vez me lo he tomado muy en serio y espero hacerlo lo mejor que pueda, ya que el Dakar es algo que tiene que estar en mi currículum», aseguraba días atrás el aventurero leonés para el que en su primer Dakar le faltó preparación y el año pasado, el coche; así que este año llega con más experiencia y mejor coche, el Toyota Hilux, un prototipo de Overdrive, al que se refiere como la Champions League de los coches, y aprendiendo de las debilidades de los años anteriores.

«Es el año que menos me lo he preparado, el año pasado fue muy intenso en rallys. Este año perdí la Baja Aragón, y ahora vengo de hacer unos test en Marruecos, no vengo con la preparación del año pasado, pero tengo mas experiencia, pero lo mas importante es ver cómo va el coche en dunas. Y creo que nos ira bien» añadió. Jesús Calleja afronta el Dakar 2019, el primero de la historia que sólo se recorrerá en un país, Perú, como un reto, ya que en su opinión se encuentra ante uno de los rallies más «difíciles», con una competición basada en las dunas.

Una parte «donde se puede ganar o perder el Dakar» y que a él le «encanta», ya que es su «punto fuerte». El leonés compartirá en el apartado de coches protagonismo con otros 28 pilotos españoles de los que Sainz y Roma parten como favoritos para luchar por el triunfo en un raid cuya primera etapa enlazará Perú con Pisco el 7 de enero.