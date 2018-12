Calleja apuesta por el Dakar

M.Á.T. | LeÓN

El aventurero y comunicador Jesús Calleja, afronta la cuadragésima edición del Rally Dakar 2019, con el equipo ‘Overdrive’ que tendrá lugar en Perú del 6 al 17 de enero, de una manera optimista y asegura que su objetivo principal es «acabar el Dakar» y «estar entre los 25 primeros».

El leonés, que se presenta por tercera vez a la carrera de rally más exigente del mundo, que abandonó el año pasado por problemas técnicos en su coche, indicó que este año se lo ha tomado «muy en serio» pudiendo lograr una buena posición en el campeonato. «Esta vez me lo he tomado muy en serio y espero hacerlo lo mejor que pueda, ya que el Dakar es algo que tiene que estar en mi currículum» explicó el piloto en una entrevista concedida a la agemcia Efe.

Calleja asegura que en su primer Dakar le faltó preparación y el año pasado, el coche; así que este año llega al Dakar de Perú, con más experiencia y mejor coche, el Toyota Hilux, un prototipo de Overdrive, al que se refiere como la «Champions League» de los coches, y aprendiendo de las debilidades de los años anteriores. «Es el año que menos me lo he preparado, el año pasado fue muy intenso en rallys. Este año perdí la Baja Aragón, y ahora vengo de hacer unos test en Marruecos, no vengo con la preparación del año pasado, pero tengo mas experiencia, pero lo mas importante es ver cómo va el coche en dunas. Y creo que nos ira bien» añadió.