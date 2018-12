Calleja apuesta fuerte por el Dakar

El aventurero y comunicador leonés Jesús Calleja afronta la próxima edición del Rally Dakar 2019, que tendrá lugar en Perú del 6 al 17 de enero, de una manera optimista y asegura que su objetivo principal es «acabarlo entre los veinticinco primeros».

Será la tercera vez que participa en la carrera más exigente del mundo, que abandonó el año pasado por problemas técnicos en su coche. En esta ocasión —revela— se lo ha tomado «muy en serio» y confía en mejorar los registros de las últimas tentativas.

«Esta vez me lo he tomado muy en serio y espero hacerlo lo mejor que pueda, ya que el Dakar es algo que tiene que estar en mi currículum» explicó el piloto en una entrevista concedida a EFE.

Calleja asegura que en su primer Dakar le faltó preparación y el año pasado, el coche; así que este año llega con más experiencia y mejor coche, el Toyota Hilux, un prototipo de Overdrive, al que se refiere como la «Champions League» de los coches, y aprendiendo de las debilidades de los años anteriores.

«No vengo con la preparación del año pasado, pero tengo mas experiencia. Creo que nos irá bien», señaló. Calleja afronta el Dakar 2019, el primero de la historia que sólo se recorrerá en un país, Perú, como un reto, ya que en su opinión se encuentra ante uno de los rallys más «difíciles», con una competición basada en las dunas.

Una parte «donde se puede ganar o perder el Dakar» y que a él le «encanta», ya que es su «punto fuerte». «Creo que será el Dakar técnico mas difícil que hayamos vivido, porque como son menos días, aumentará más la dificultad y a mí eso me gusta. Me encantan las dunas; es mi punto fuerte y donde mejor me desenvuelvo», explicó el leonés.

Asimismo, subrayó que para la primera etapa de la competición es fundamental salir «menos rápido y con tranquilidad», ya que el Dakar es una prueba «larguísima y no importa ir al principio en los puestos bajos».

«En la primera etapa tengo que ir menos rápido, salir por encima de lo que corresponde. Hay que tomárselo con tranquilidad», recordó.