Cambio de plan: con la fase de ascenso basta

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Poco más de un mes de competición es lo que queda en cuanto a la liga regular del Grupo I de Segunda División B. Cinco partidos para el final del campeonato con 15 puntos en juego. La Cultural dio un paso importante en las últimas semanas al conseguir tres triunfos vitales, que no por esperados fueron menos relevantes. Pero a partir del partido frente al Fuenlabrada, el bloque de Aira ha perdido el rumbo de la zona de play off. Ahora es sexta en la tabla clasificatoria, con 55 puntos, los mismos que el Real Madrid Castilla, que ocupa la quinta posición, también fuera de los elegidos para luchar por el ascenso a Segunda División. Con un punto más (56) se encuentran el Pontevedra y la SD Ponferradina, mientras que el Atlético de Madrid B tiene 58 puntos y el líder Fuenlabrada se coloca con 61. Son los cuatro equipos que después de disputadas 33 jornadas de Liga están ubicados en la zona play off.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha cambiado de planes. De confeccionar una plantilla con el presupuesto más alto de la categoría para acabar la Liga regular como líder de grupo y ascender a Segunda División por la vía rápida en el primer cruce con otro campeón de grupo como rival en la fase de ascenso, el club leonés ha cambiado de planes. El seno interno de la entidad deportiva ya se conforma con hacerse con un puesto de play off. Todo lo que no sea llegar a esa fase de ascenso tras los cinco partidos que restan para finalizar la competición regular sería un rotundo fracaso. Son tiempos de cábalas entre los aficionados, números que se resumen en que el campeonato se mantiene en la media que ya arrojaba este objetivo semanas atrás, al ser necesarios al menos 11 puntos más para asegurar entrar en el play off. Los de Aira deberían sumar al menos tres triunfos y puntuar en los otros dos partidos.

Si de quedar campeón se trata, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B son los que tienen más papeletas para conseguirlo el próximo mes de mayo. El líder Fuenlabrada tendría que sumar 12 puntos para sellar matemáticamente su puesto actual y los rojiblancos los 15 puntos y además esperar al menos una derrota y un empate del ‘Fuenla’, porque el filial colchonero tiene perdido el golaverage. La Cultural, en cambio, a tenor de cómo transcurre la competición, lo tendría casi imposible porque solo contabiliza ahora 55 puntos, seis menos que el líder. Tendría que ganarlo todo, los cinco duelos y que los de arriba vayan pinchando en estas últimas jornadas del campeonato de Liga. No depende de sí misma para conseguir el primer objetivo marcado al principio de la temporada, acabar líder del Grupo I de la Segunda División B.

Y la SD Ponferradina estaría en una situación similar con respecto a ocupar al final de la Liga regular la primera plaza del grupo, porque sólo cuenta con un punto más que los culturalistas. Debería hacerse con los cinco triunfos y esperar tropiezos del Fuenlabrada y Atlético de Madrid B. El calendario para los de Aira en las dos próximas jornadas no se puede decir que sea todo lo benigno que se desearía (Salamanca y Guijuelo).