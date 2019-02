Capello: "Messi no es un jugador, es un genio, el único genio"

El entrenador italiano Fabio Capello calificó a Leo Messi como un "genio" que forma parte del fútbol, un deporte de equipo, en el que es necesario la contribución de los demás para alcanzar un éxito como un Mundial, un logro que aún no ha conseguido el astro del Barcelona.

"Messi no es un jugador. Es un genio, el único genio del fútbol mundial. Pero un jugador solo no puede ganar todo. El fútbol es un juego de equipo. Messi no puede ganar solo aunque haya hecho todo lo posible", indicó Capello en el transcurso de una conversación con varios medios de comunicación en Montecarlo.

El técnico, que entrenó a Real Madrid y Milan, y fue seleccionador de Inglaterra y Rusia, explicó así el hecho de que Argentina, a pesar de tener a Messi, no haya conquistado una Copa del Mundo.

El italiano también ensalzó a Cristiano Ronaldo: "Es un jugador inteligente que ha entendido pronto el sistema de marcaje en Italia. Entrena todos los días, trabaja todos los días y se cuida mucho, es un ejemplo para su equipo. Le he visto en partidos de Champions y es un jugador que quiere ganar este torneo por encima de todo".

Capello también valoró el talento del francés Antoine Griezmann y felicitó al Atlético Madrid por haberlo podido retener en su plantilla. "Tiene mucha calidad, es un jugador peligroso que trabaja mucho por el equipo y mete goles. Es difícil de encontrar un futbolista así. El Atlético lo ha retenido, no lo ha vendido y eso ha sido muy bueno para el club", dijo.