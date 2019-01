Capilla da los Reyes a la Cultural

F. RODRÍGUEZ | VIGO

La Cultural consiguió un importante triunfo en Vigo (1-2) en un encuentro en el que salió muy enchufado el equipo leonés, que se adelantaba en el marcador a los 8 minutos, pero en el que fue de más a menos. Y es que, los problemas defensivos de la Cultural dieron vida al Coruxo para llevar el partido al terreno de la igualdad, aunque ya en la recta final los leoneses volvían a hacerse con el control y Eneko acababa decantando la balanza a favor de los suyos.

Los primeros minutos de juego dejaron claro que las vacaciones navideñas le vinieron bien a los jugadores de la Cultural, que no tardaron demasiado tiempo en hacerse con el control del partido, a pesar del susto inicial que no llegó a nada al anular el árbitro auxiliar la jugada por fuera de juego.

Los vigueses tenían muchos problemas para frenar el juego por las bandas de los leoneses, que con Ortiz por la izquierda y Sergio Marcos por la derecha, nutrían de balones a un Aridane y Hugo Rodríguez que no acertaban con el último pase. Y es que los jugadores del Coruxo se mostraban excesivamente nerviosos en la zaga, provocando una intranquilidad que no presagiaba un buen futuro para los vigueses.

La Cultural no bajó la intensidad de su juego tras el paso de los minutos, sembrando con muchas más dudas el juego del Coruxo. Tanto fue así, que a los ocho minutos de juego, la Cultural saca un córner y tras peinar el balón Aridane no tiene más que empujarlo al fondo de las mallas. Pero no todo eran alegrías para los leoneses, que si bien tenían mucha presencia en ataque, en defensa sufrían más de la cuenta, y es que poco a poco el equipo de O Vao se fue estirando. Los leoneses tenían que sacar el balón de su defensa como podían y es que los vigueses comenzaban a llegar con peligro. A medida que pasaban los minutos, el juego se fue igualando. Así, a cinco minutos para llegar al descanso, los vigueses sacan un córner y en el segundo palo Manu Justo envía el balón al fondo de las mallas subiendo la igualada al marcador del campo de O Vao.

El tanto le dio aires al conjunto vigués, que reforzó su moral con el empate, llegando con bastante más peligro al área leonesa, que pocos minutos más tarde volvía a tener problemas para deshacerse de una buena jugada de los vigueses, que a punto estuvieron de marcar y darle la vuelta al marcador.

Tras el paso por el vestuario, la igualdad volvió a ser la tónica del encuentro en los primeros minutos. La Cultural volvía a mostrarse más ambiciosa buscando un tanto que deshiciera la igualdad que reinaba en el marcador, pero es que los vigueses tampoco daban por bueno el empate, y buscaban el tanto. De hecho, el primer aviso fue del Coruxo, que a los cinco minutos veía cómo Manu Justo remataba de cabeza, atrapando Palatsí sin demasiados problemas.

Después Aridane disparaba con fuerza y Megía despejaba el balón, pocos minutos después Eneko se internaba en el área y en el último momento Megía sacaba el balón evitando el disparo final.

Jacobo Montes, entrenador del conjunto vigués, apostó por un equipo mucho más ofensivo. Lo primero que hizo fue darle entrada a Pibe, que es un jugador más ofensivo, en sustitución de Fernando; y minutos más tarde era Santi Samanes el que entrada para refrescar la banda en sustitución de Mateo Míguez, que acusaba el paso de los minutos perdiendo efectividad en la banda. El partido seguía siendo de ida y vuelta, aunque los leoneses eran quienes conseguían dar ese último pase para plantarse ante Alberto Domínguez.

Poco a poco el conjunto leonés se hacía con el centro del campo, ejerciendo una presión que impedía que los vigueses hicieran buena alguna de las contras que quería montar. Sin embargo quien llevaba el peso del encuentro era la Cultural, que se llevaba el premio gordo de Reyes a poco más de diez minutos para la conclusión del encuentro, cuando Eneko aprovechó un despeje en corto de Alberto para subir el segundo tanto al marcador y lograr tres puntos muy importantes para la clasificación. El cuadro vigués intentó por todos los medios lograr el tanto de la igualada, pero el gol no llegó, gracias a un paradón final del meta Jorge Palatsí.