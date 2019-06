s. c. Anuncibay | león

Carlos Antoñán deja la Cultural para emprender una nueva aventura en otro destino a partir de la próxima temporada. El director de la cantera «causa baja», según informaron ayer desde el club leonés a través de un comunicado. Le agradecieron su «implicación, generosidad, profesionalidad y entrega demostrada durante el tiempo en el que ha formado parte del club en los diferentes puestos desempeñados». Le desearon también «los mayores éxitos personales y profesionales», destacando que «siempre formará parte importante en la historia de nuestros CachorrosCultu».

De momento, Antoñán no ha revelado aún su futuro, pero podría acabar en el Alavés, donde el leonés Sergio Fernández ejerce como director deportivo. Recientemente el club vitoriano anunció la contratación de Javier Elorrieta, gerente del Grupo Fisioclínicas. Al responsable de la cantera en la Cultural se le ha vinculado del mismo modo con el Alavés, que milita en la máxima categoría del fútbol español, donde realizaría labores de scouting, según apuntan algunas fuentes.

La conexión entre ambos clubes viene de lejos. Varios nombres con pasado culturalista han hecho ese mismo trayecto. Javier Cabello, ex técnico del primer equipo, o Carlos Garro, responsable en su momento de la formación en el club propiedad de Aspire, trabajan ahora para la entidad vasca, tras un paso efímero por León. Desde la entrada de la academia catarí siempre han subrayado la importancia de la cantera como uno de los pilares de esa hoja de ruta que se marcaron cuando cogieron las riendas del club.

La salida de Carlos Antoñán les obligará a modificar la estructura que atañe a la base. En principio Roberto Vicente García será su sustituto. Por ahora no se prevén más movimientos en este sentido, todo lo contrario que en el primer equipo, donde habrá una renovación importante para armar de nuevo un bloque que ilusione a la afición, que nada pudo celebrar la última temporada. Aún no han anunciado ningún refuerzo, pero las negociaciones avanzan en los despachos y, seguramente, a partir de la próxima semana la directiva, que todavía no ha comparecido públicamente, empiece a desvelar los primeros fichajes. José Manuel Aira tendrá una segunda oportunidad para buscar ese ascenso que tan lejos quedó el último curso, cuando ni si quiera llegaron al play off a pesar de que tenían el presupuesto más alto del grupo.