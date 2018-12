Carlos Bravo también se suma

Carlos Bravo iba a ser rival el domingo que viene, pero ahora jugará contra su ex equipo. GRADA3 -

otero conde | ponferrada

Se siguen sucediendo los movimientos en la plantilla de la Deportiva en las últimas horas. El centrocampista madrileño de 25 años Carlos Bravo se comprometió ayer con el cuadro berciano. El interés blanquiazul -Del 100% por este jugador- había surgido hace varios días y ya antes del regreso de las vacaciones se cerró la operación avanzada por Diario de León a principios de esta semana. Procede del Unión Adarve, con el que ha sido el mejor futbolista de la primera vuelta del cuadro rojinegro. Se da la curiosa circunstancia de que Bravo iba a ser rival de la Deportiva el próximo domingo con el Unión Adarve y ahora lo va a ser del conjunto del Barrio del Pilar jugando con la camiseta blanquiazul.

Extremo que también puede jugar de atacante, el nuevo jugador deportivista pasó por las canteras de Rayo Vallecano y Real Madrid y por los equipos Colonia Moscardó, Agrupación Deportiva Parla, Ínter de Madrid y CD Móstoles URJC antes de recalar en el Conquense en el verano del 2017. 36 partidos disputados y 16 goles fue su aportación al ascenso del conjunto manchego a Segunda División B. Hace medio año firmó con el Unión Adarve. Ante el Artístico Navalcarnero marcó dos goles en su actuación más destacada de esta temporada.

Ayer el conjunto de «Los Lobos» no había aludido a la marcha de Bravo a la Ponferradina en sus medios oficiales.

La llegada de Bravo se suma a las de Kaxe y Manu, aunque podría no ser la última. De hecho, hasta el miércoles no se abre el mercado de invierno y Bolo ya tiene a su disposición a tres caras nuevas.

Salir para dejar entrar

Si el viernes la SD Ponferradina comunicaba un secreto a voces como la marcha de Luisma Villa, ayer hacía lo mismo con al de David Gómez. Si cabe la salida del portero era más esperada, aunque la no inscripción de Yorgan en verano, la lesión de Gazzaniga en noviembre y los días que tardaron en fructificar las negociaciones para lograr la cesión de Manu García hicieron que no fuese hasta ayer cuando acabase la etapa como deportivista del arquero coruñés. Ha durado once meses.

Como han llegado tres y se han ido dos, todos mayores de 23 años, sobra uno. En las próximas horas el club ha de comunicar quién más abandona la entidad.