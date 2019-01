Carlos Morales ya es de la Cultural

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Carlos Morales Mora (Villarrubia de los Ojos -Ciudad Real, 1996) ya es jugador de la Cultural tras el acuerdo alcanzado por el club leonés con el San Sebastián de los Reyes para su cesión por lo que resta de temporada.

El nuevo jugador culturalista se desempeña como portero, habiendo sido internacional con España en las selecciones sub 17 y sub 18. Formado en la secciones inferiores del Albacete Balompié, y tras concluir su etapa de formación, ingresó en el Atlético de Madrid, donde llegó hasta su equipo filial, para después defender la meta del Guijuelo en la Segunda División B, regresando al Atlético de Madrid B antes de firmar por el San Sebastián de los Reyes. Guardameta joven y con proyección, afronta ahora un nuevo paso adelante con su llegada a León.

Aunque ya se ejercitó ayer a las órdenes de José Manuel Aira pudiendo ser convocado para el partido de mañana (16.30 horas) frente al Rápido de Bouzas en tierras gallegas, su presentación como integrante de la Cultural y Deportiva Leonesa no se realizará hasta el próximo miércoles 16 de enero.

Morales se encuentra muy ilusionado con su fichaje por la entidad blanca según manifiesta en su twitter: «Muy feliz de poder unirme a este gran proyecto, muchas ganas de seguir creciendo, trabajara y devolver la confianza depositada en mí. Muchas gracias a todas las personas que han hecho que esto sea posible. Vamos a por todas».

al menos dos fichajes más

Morales se convierte así en el segundo fichaje de la Cultural en este mercado de invierno tras la llegada del delantero Dioni, aunque no será el último ya que la intención de la entidad blanca es fichar al menos un lateral izquierdo, que todo apunta a que también será sub 23, y un defensa central, que ya estuvo a las órdenes de Aira con anterioridad, para apuntalar la retaguardia, línea que presenta las mayores carencias tras la incorporación del portero y del atacante, aunque la Cultural seguirá peinando el mercado sin prisas al no cerrarse el plazo de inscripción hasta el jueves 31 de enero.

Por otro lado, la Cultural sigue muy pendiente de la situación por la que está atravesando el Reus en la Segunda División, cuyo desenlace todavía no es definitivo ya que pudieran abandonar la disciplina de la entidad catalana varios jugadores más.