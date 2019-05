La cartulinas pueden marcar el último partido

Desde hace varias temporadas las tarjetas amarillas de la competición liguera en Segunda División B, al igual que en otras competiciones nacionales e internacionales, no afectan para fases posteriores. Bueno, no afectan en cierto modo. Al play off de ascenso se entra limpio de cartulinas, pero sanciones derivadas de la última jornada sí que afectan a la segunda fase.

Fue en la jornada 38 de la Liga 2011-2012 (Deportiva-Guijuelo), la última en la que el cuadro berciano disputó un play off, el árbitro David Pérez Pallas expulsó a cinco integrantes de la Deportiva, lo que afectó a casi todos de cara al play off (hubo algún perdón de Apelación). Orlando Quintana, Borja Sánchez, Dídac Devesa, Claudio Barragán y Ricardo Vélez fueron los afectados.

Cualquier jugador o técnico empieza el play off con el contador de tarjetas a cero, pero si en la última jornada de la Liga regular ve la quinta cartulina de un ciclo de tarjetas o es expulsado (o trae una sanción de varios partidos de semanas anteriores), sí le afecta para la fase de ascenso. Y a día de hoy tres jugadores del conjunto berciano están al borde de la suspensión. Son los casos de Kaxe, Carlos Bravo y Dani Pichín. Pero lo que vaya a hacer Bolo en esos casos, arriesgar o no, aún no se sabe. Pablo Trigueros opinaba ayer sobre ello: «No sé si va a reservar. Yo creo que no lo haría. Es un partido en el que al final te estás jugando mejorar posición y es importante, pero yo no sé qué decidirá él. El jugador también tiene que ser listo y evitar que se la saquen. Aunque si hay que cortar un contragolpe, lo primero son los partidos que hay».

El Unión Adarve recibirá el domingo a la Ponferradina sin tres futbolistas habituales por sanción. De todos modos, los castigos han de confirmarse a lo largo de esta jornada, pues ayer era festivo en Madrid y no hubo trabajo de la Jueza de Competición.

Tigueros habló ayer del play off y de los otros grupos: «Sí que hemos echado un ojo a los posibles rivales, pero todo puede cambiar en la última jornada. Ahora somos terceros y dos de los otros tres equipos que están en ese puesto en los otros grupos ya tienen asegurado el mismo. Sí que hemos hablado un poco, pero sin disputarse la jornada 38 todo es aventurar. Quien sea el rival, hay que ir a por él. Si no quedamos primeros, hay que jugar ante tres oponentes y eliminarlos a todos para poder subir a Segunda División A».