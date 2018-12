Cazadas varias estrellas del Arsenal inhalando el 'gas de la risa'

El Arsenal anunció el viernes que "les recordará a los jugadores sus responsabilidades" después de que se hiciera público un vídeo en el que se ven a varias estrellas de los 'Gunners' inhalando gas hilarante, o gas de la risa, un compuesto a base de óxido nitroso, descubierto en el siglo XVIII y que a partir de 1840 se comenzó a emplear como anestésico en medicina en 1840. Provoca un pequeño estado de euforia que apenas dura tres minutos pero puede degenerar en adicción.

Arsenal hippy-crack shame could make them stronger as they aim to prove critics wrong, says Dave Kitson https://t.co/llBwNqcrJU pic.twitter.com/KSkLgGCmsO The Sun Football (@TheSunFootball) 7 de diciembre de 2018

El excampeón del mundo y exjugador del Madrid, Mesut Özil, máximo goleador de la Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang y los dos franceses del Arsenal Alexandre Lacazette y Matteo Guendouzi aparecen en una grabación lanzada por 'The Sun' este viernes que muestra a los futbolsitas respirando el gas. "Hablaremos con los jugadores y les recordaremos sus responsabilidades como representantes del club", aseguró el Arsenal en un comunicado el viernes.

El vídeo, grabado por las cámaras de vigilancia de un establecimiento de Londres, data de antes del comienzo de la temporada. Esta no es la primera vez que las estrellas de la Premier se lían con el gas hilarante. En el 2015, el Liverpool advirtió a Raheem Sterling por las mismas razones.