Cea no se siente cuestionado por el club

PABLO RIOJA | LEÓN

Sereno —al menos la procesión va por dentro— y convencido de que puede revertir la situación. Así se muestra Víctor Cea en el que muchos consideran su momento más crítico al frente del banquillo de la Cultural. Consciente de los rumores que le sitúan más fuera que dentro del club, el entrenador madrileño insiste en que «ningún directivo» se ha puesto en contacto con él para darle un ultimátum aunque tampoco para mostrarle su confianza. «Todos remamos en la misma dirección, hablamos de manera habitual pero no ha habido más comunicación de lo normal» con la cúpula, remarca a pocas horas de vivir su enésima ‘final’ en el Reino de León.

Arropado en todo momento por su cuerpo técnico, el de San Sebastián de los Reyes solo piensa en el próximo rival —el Guijuelo— y en «disfrutar de un buen partido» este domingo desde las 17.00 horas. «Estoy tranquilo», remarca un Víctor Cea que no rehúye ninguna pregunta ni teme la reacción de los aficionados culturalistas contra él. «Sé que hay gente que no está contenta con el juego. A la afición hay que darle más cosas. Son libres de expresar su opinión, pero no tengo duda de que llevará en volandas a nuestros jugadores durante todo el encuentro». Los seguidores «van a estar con el equipo y será uno de nuestros activos principales».

El máximo responsable del vestuario niega que esta semana haya sido complicada después de caer contra el Salamanca en Liga y salir goleado del Nou Camp en Copa. «Pese a que tuvimos menos sesiones de entrenamiento, el duelo ante el Barcelona —el mejor equipo del mundo— sirvió para probar cosas y preparar lo que viene».

«Ahora mismo —prosigue— no tenemos otro objetivo que ganarle al Guijuelo. Tenemos que darle mucho a nuestra afición, ellos saben de la importancia del partido de esta jornada». Y es que un nuevo tropiezo ante los salmantinos podría acabar definitivamente con la paciencia de unos seguidores que llevan sin ver un triunfo de los suyos desde hace más de un mes. Aún así, la Cultural ‘camina’ cuarta a solo tres puntos de los puestos del play off aunque cada vez más lejos de la primera plaza.

Cea no se siente cuestionado por la directiva —al menos de puertas para fuera— pero sabe que está con el agua al cuello. Una victoria ante el Guijuelo calmará las aguas cuando restan dos jornadas para que concluya la primera vuelta. Si los leoneses acaban el año entre los cuatro primeros el técnico de la Cultural habrá ganado una batalla que por momentos parece imposible de que caiga de su lado.