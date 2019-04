Los Celtics toman ventaja de 2-0 ante Pacers en los 'play-off'

El base All-Star Kyrie Irving surgió con su mejor inspiración encestadora al aportar 37 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Celtics de Boston en el segundo partido de la eliminatoria de playoffs de la Conferencia Este que ganaron por 99-91 ante los Pacers de Indiana y tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete.

The @celtics move it and Jayson Tatum throws down the exclamation point! #NBAPlayoffsFinal in Boston:#Celtics 99#GoldDontQuit 91BOS takes a 2-0 series lead! pic.twitter.com/T91jwPdjmZ NBA (@NBA) 18 de abril de 2019

Irving, que anotó 15 de 26 tiros de campo, incluidos 6 de 10 triples, fue decisivo en el cuarto periodo cuando los Celtics vinieron de atrás para conseguir un parcial de 31-12 que marcó la diferencia.

El base estrella de los Celtics también capturó seis rebotes y repartió siete asistencias, además de recuperar un balón, perder dos y poner dos tapones.

Los Pacers, que estaban listos para haber podido empatar la serie, vieron como el escolta Wesley Matthews hizo mal un saque de lateral con 12.1 segundos por jugarse y permitió al pívot dominicano Al Horford pasarle el balón al alero Jayson Tatum, al que le hicieron falta después de haber completado un mate para cerrar la jugada con tres puntos para el parcial de 97-91 y 8.8 segundos antes de que sonase la bocina del final.

Los Pacers volvieron a perder el balón y los Celtics sentenciaron la victoria con otros dos tiros desde la línea de personal.

THE GO-AHEAD 3 FOR TATUM!#Celtics 94#GoldDontQuit 9112.1 to go on @NBAonTNT pic.twitter.com/0c1OaoEAOc NBA (@NBA) 18 de abril de 2019

Kyrie & Jayson help the @celtics go up 2-0!Game 3: Friday (4/19), 8:30pm/et, ABC#Celtics #NBAPlayoffs pic.twitter.com/jZ3ELiQC8M NBA (@NBA) 18 de abril de 2019