El City derrota al Tottenham y se resarce de la decepción de la Champions

El calendario es a veces caprichoso y morboso. El Manchester City y el Tottenham se han reencontrado este sábado en la Premier solo tres días después de disputar uno de los desenlaces más brutales de la historia de la Champions. El escenario, el mismo, el Etihad. Un partido con el metálico regusto de la venganza, o el resarcimiento, para los hombres de Pep Guardiola ante el feliz conjunto de Mauricio Pochettino. Lograron una victoria mínima que les devuelve a la cabeza de la tabla en su pulso ante el Liverpool (1-0). El Tottenham, en cambio, deberá sufrir para obtener un puesto directo en la Champions.

El partido ha tenido el inicio trepidante del que se disfrutó el miércoles, con un par de ocasiones al contragolpe del Tottenham, en los pies del surcoreano Son, tan activo y dinámico omo el otro día, y Erickssen, solventadas ambas por la corpulencia del portero Ederson, y un gol tempranero de Foden (m. 4), una de las sorpresas en la alineación de Guardiola.

Foden remató de cabeza a placer tras una precisa dejada de Agüero, que se mantuvo en el once titular. No fue el caso de David Silva, Mandy o Kompany. Sané y Fernandinho también se quedaron en el banquillo. Guardiola necesitaba reanimar a un equipo tocado moralmente y el que sacó se dejó la piel desde el primer minuto con una presión intensa, como diciendo que no había dolor, que el pasado es pasado.

El tanto acabó de agitar a las gradas del Etihad, tan electrizantes como en la cita europea. Sin embargo, el encuentro fue perdiendo gas. No hubo el tremendo intercambio de la Champions. Pero las suficientes oportunidades para variar el marcador. Más del City, pero también del Tottenham.

Y como el fútbol queda cada vez más en los detalles, suerte tuvo el City de que el VAR no se aplica aún en la Premier. Hubo unas manos de Walker que el árbitro no advirtió y que en la revisión podía haber cambiado el resultado.