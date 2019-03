El Cleba pone tierra de por medio con el Tenerife

á. o. | TENERIFE

El Rodríguez Cleba salvó con nota su primera final de las cuatro que le quedan con un importante triunfo ante uno de sus rivales directos en la lucha por alcanzar la fase de ascenso, el Tejina Tenerife (23-27). Tras un encuentro de alternativas, las de Guillermo Tarrazo consiguieron romper el mismo mediada la segunda mitad aprovechando dos exclusiones en las filas locales y consiguiendo una ventaja que resultó definitiva.

El toma y daca y las idas y venidas continuaron en el inicio de la segunda mitad, hasta que en el minuto 5 una exclusión de Laura Algorri dejaba a las leonesas en inferioridad numérica y permitía al conjunto insular ponerse por delante en el luminoso (17-15).

Pero las leonesas pronto se repusieron e, incluso en inferioridad por una nueva exclusión, consiguieron darle la vuelta al compromiso (17-18, minuto 32).

Al técnico local no le gustaba lo que acontecía sobre la pista y tuvo que parar el encuentro, pero ese muerto no resultó fructífero. El Tejina Tenerife intentó frenar la escapada de un Cleba que controló el duelo desde la solidez de su defensa.

Eso, aderezado con un ataque demoledor, permitió a las de Guillermo Tarrazo ampliar de forma notable la ventaja hasta colocarse con cuatro goles de renta a falta de 10 minutos para el desenlace (18-22).

De ahí al final del partido, las insulares no bajaron los brazos ante un Cleba al que no le pesó la responsabilidad en los minutos decisivos. Con las locales lanzadas en busca del gol, las leonesas aprovecharon los espacios dejados por su rival para salir al contragolpe. Y lo hicieron con un gran acierto para no dar opciones a su rival. Así, alcanzaron un triunfo capital que acerca la fase de ascenso. Quedan otras tres finales.