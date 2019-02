El Cleba recibe al Lanzarote con el objetivo de mantenerse líder

P.R.B. | LEÓN

Un Cleba lanzado recibe hoy —a las 18.30 horas en el Palacio de Deportes— al Lanzarote Zonzamas con la única intención de sumar una nueva victoria que mantenga a las ‘guerreras leonesas’ en lo más alto de la clasificación de la Liga. Las de Guillermo Tarrazo acumulan cuatro triunfos consecutivos que les han permitido recuperar el liderato y aventajar a sus principales perseguidores —Tenerife y Oviedo— en dos puntos.

Por su parte, las canarias no conocen la derrota desde hace cuatro jornadas pero aún así se mantienen en mitad de la tabla. Aún así, el técnico del conjunto leonés no se fía, consciente del potencial que siempre presentan los equipos de las islas. Ser regulares a lo largo de todo el partido vuelve a ser uno de los retos del Cleba en el choque de esta tarde en su feudo. «Espero que sigamos creyendo que podemos llegar muy lejos porque no sé, siempre se quiere eso, dar lo máximo cada partido para llegar lo más lejos posible», señalaba hace unos días Isabel Rosinos.

Ganar y mostrar regularidad. Esa es la consigna para hoy. Más si cabe tras la impresionante actuación del pasado fin de semana frente al Magope, donde los se impusieron por un contundente 12 a 43.