Colas desde las seis de la mañana en el estadio y mensajes de optimismo en Alicante

Desafiando a la lluvia, al sueño y al cansancio, los seguidores de la Deportiva empezaron a llegar en la madrugada del lunes a las inmediaciones de El Toralín para hacer cola y no quedarse sin su entrada para el choque de vuelta. A las seis ya había gente y a las siete el grupo ya era importante. Y no sólo ese. El trasiego de coches a esa hora era mayor que en muchos sitios céntricos de la ciudad cualquier día del otoño e invierno a partir de las nueve de la noche. Se llegó a formar una fila de seguidores que en el momento más álgido de la mañana llegó a doblar la esquina de Tribuna con Fondo Sur, recorrer todo el exterior de esa grada y doblar la esquina de Fondo Sur con Preferencia, ocupando el perímetro de parte de ella. Alguno hasta pidió el día libre en el trabajo para no quedarse sin su localidad.

Por su parte, en Alicante, tras el bajón y el duelo inicial por la derrota, se confía en la remontada. El equipo ya trabajó ayer y en algún foro incluso se anima a «tratar de aprovechar que en Ponferrada ya creen que está hecho el ascenso». Ya tras el partido el entrenador y algunos futbolistas del cuadro herculano apuntaban la importancia del gol de Samuel Llorca en el minuto 93 de cara al partido de vuelta. El Macho Hércules necesita hacer tres goles en El Toralín para contar con alguna opción de conseguir un ascenso que se le resiste.