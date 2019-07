Una competición más atractiva

OTERO CONDE | PONFERRADA

La temporada que comenzó ayer y en la que la Deportiva militará en Segunda División A será mucho más atractiva para la formación berciana, pero sobre todo para su afición. Casi la mitad de los desplazamientos del conjunto blanquiazul se circunscriben al cuadrante noroeste, con 10 rivales en un radio del en torno de los 400 kilómetros o menos. También según vaya la temporada para los distintos equipos y lo que se estén jugando cada uno de ellos, puede provocar que lleguen amplias cantidades de seguidores de conjuntos como RC Deportivo, CD Lugo, Real Sporting, Real Oviedo o Real Racing Club a El Toralín. El orden de los partidos y el papel de cada equipo en la competición será determinante para que eso pase. Y quizá será el momento en el que se verá si El Toralín necesita o no más capacidad. Aunque cuando de verdad se podrá comprobar será cuando concluya la campaña de socios y se vea si se ha batido o no el récord de la temporada 2007-2008 y si se cubre de forma habitual cada fin de semana gran parte del aforo. El fin de semana y lo que es más difícil, los viernes y los lunes, nuevos días de fútbol en Ponferrada, nada habituales en la capital de El Bierzo.

Como cada año lo es más, la Segunda División volverá a tener gran competitividad. No menos de una docena de equipos saldrán con el objetivo del ascenso y otros cinco o seis seguro que optarán al menos al play off. Y es que la mayor parte de las escuadras han militado en Primera División y muchas, por historia, afición o ciudad «necesitan» volver a la máxima categoría, como RC Deportivo, Real Sporting, Real Zaragoza, Málaga CF... Salvo Deportiva, Alcorcón, Fuenlabrada, Lugo, Mirandés y Extremadura UD -no confundir con el Extremadura CF-, todos los demás conjuntos han tocado la categoría de oro. Y si miramos a la Historia, el RC Deportivo ha sido campeón de Liga, Copa del Rey y semifinalista de la Copa de Europa, el Real Zaragoza ha ganado la Copa y la Recopa, el Málaga CF ha sido cuarto finalista de la máxima campeón de clubes del continente y campeón de la Intertoto, el Real Sporting y el Real Oviedo han jugado la Uefa, siendo el equipo gijonés subcampeón de Liga y Copa, mientras que el Rayo también llegó a cuartos de final de la Copa de la Uefa. El Tenerife también se quedó a las puertas de la final de la Uefa hace dos décadas y la UD Las Palmas fue subcampeona de Liga. Y el Real Racing también fue a Europa.

Sólo el CF Fuenlabrada debutará en la competición, mientras que en lo relativo a largos viajes, Cádiz, Elche, superan los 800 kilómetros, Almería y Málaga, los 900, y Girona se acerca a los 1.000. Al margen están los dos canarios. Salvo al Extremadura UD, la Ponferradina ya se ha enfrentado a todos los rivales de esta Liga, aunque ante el CF Fuenlabrada no lo ha hecho nunca en la categoría de plata. Con el Málaga CF y con el Rayo Vallacano sólo se ha medido una temporada en competición oficial.

En los próximos días el club dará a conocer el nombre de los jugadores con los que no cuenta para esta temporada y comunicará quiénes son los que no tienen contrato, pero le interesa que sigan. En cuanto a los cedidos, casos como los de Larrea y Manu García, el club podría interesarse por una continuidad, aunque sus clubes de procedencia ahora son rivales directos. Además, en concreto estos dos jugadores han acabado la competición de una forma óptima. Ayer se barajaba en el entorno del club la cifra próxima a 15 jugadores como posibles para continuar.

Las vacaciones tendrán que ser cortas, pues aun descansando sólo dos semanas y media, el equipo tendrá menos de un mes para preparar la nueva temporada. También se tendrán que cerrar casi contrarreloj los partidos de preparación, que a la fuerza serán menos que en las pasadas pretemporadas. Y pronto se darán a conocer los precios de los carnets de socio.