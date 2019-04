La confianza, el peor enemigo

OTERO CONDE | PONFERRADA

La confianza y la relajación pueden ser los enemigos de la Deportiva en estos últimos partidos. Ayer Saúl Crespo se encargó de apuntar que el equipo va a seguir igual que en el último mes y medio: «Para nada. Queda un mes para acabar la Liga y tenemos que darlo todo. Lo tenemos en nuestra mano».

El centrocampista se refirió a la posibilidad de acabar como campeón de Liga: «Si el sexto habla de poder ser primero, nosotros tenemos que luchar por ello. Vamos a ir a ganar los cuatro partidos». Sobre lo que no se mojó fue sobre la posibilidad de seguir en el once inicial de cara al duelo ante el Ínter: «No lo sé; el míster lo decidirá. ¡Ojalá sea en el once! El otro día hice buen partido y salí muy contento. Los que hemos ido entrando lo hemos hecho al 100%». El regreso de Pablo Larrea tras cumplir un partido de sanción podría devolver al de Cuatrovientos al banquillo.

En el entrenamiento de ayer Yuri hizo carrera continua al margen de sus compañeros y se reincorporó al trabajo tras la operación en un brazo el centrocampista Joaquín. También estuvo ya con normalidad Gianfranco Gazzaniga, que estuvo fuera de la última convocatoria por problemas en un hombro.

alternativas

Sin Yuri y sin Isi para el partido de mañana, la gran incógnita está en quién ocupará la banda derecha o la izquierda en caso de que Dani Pichín cambie de costado. La primera titularidad de Óscar Lozano es una de las posibilidades, pero también el debut de Javi Zarzo. Hay otras opciones ya utilizadas como Jorge García o Matthieu. Incluso Carlos Bravo, entrando en punta Bolaños, pero dado el rendimiento en punta del madrileño en el último mes no parece que Bolo vaya a mover tantas piezas. Hoy el técnico comparecerá en conferencia de prensa, pero no se espera que dé ninguna pista sobre ese particular.

El árbitro

Álvaro López Parra regresa a El Toralín. El santanderino de 32 años perteneciente al Colegio Cántabro fue el que no dio validez la pasada temporada al gol de Andy en Segovia porque pitó el final del partido cuando el centrocampista golpeaba el balón para batir al arquero azulgrana. Desde entonces ya ha vuelto a pitar al cuadro berciano en un par de ocasiones. Dos meses después de aquello dirigió el Deportiva 1-San Sebastián de los Reyes 3 y esta campaña pitó el Coruxo 0-Deportiva 1 , que hasta el pasado sábado era la penúltima victoria blanquiazul a domicilio. Al Ínter aún no le ha pitado. Ésta es su séptima temporada en la categoría y la Deportiva ganó el otro choque en el que este trencilla impartió justicia. Fue por 3-2 hace dos cursos contra la Arandina CF.