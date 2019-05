«Confirma una trayectoria ascendente a nivel personal»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Claudio Medina Ricoy (León, 1993) inicia este fin de semana la disputa de su segunda fase de ascenso a Segunda División tras haberlo hecho la anterior con el Sporting B. Cedido por el Elche, el futbolista leonés ha disputado 1.929 minutos con la elástica rojilla en los 35 partidos en los que ha intervenido, materializando un total de 12 goles.

—Segunda fase de ascenso consecutiva.

—Sí, a Segunda sí, pero es mi quinta fase de ascenso entre esta categoría y a Segunda División B.

—¿Qué significa para usted volver a repetir un play off de ascenso al fútbol profesional?

—Es una alegría que confirma una línea ascendente que estoy teniendo a nivel personal. Estoy muy contento e ilusionado para poder hacerlo bien.

—¿Cómo valora al Atlético de Madrid B como rival?

—Apenas puedo decir nada porque no conozco al equipo, pero seguro que es un rival fuerte y de entidad por ser filial de quien es.

—¿Cómo está viendo la temporada de la Cultural?

—Creo que la temporada no le ha salido todo lo bien que quería y sólo le queda cambiar esta dinámica la próxima temporada.

—¿Cree que la Cultural está adoleciendo de falta de jugadores leoneses?

—Después de un año en blanco como éste es lógico que los aficionados pidan gente de casa, pero creo que es algo circunstancial, aunque también creo que debería tener algún futbolista más de la tierra en su plantilla, aunque en un fútbol como el de hoy en día tan globalizado puede pasar de todo, y la Cultural que cuenta con uno de los presupuestos más altos de la categoría se puede permitir tener una plantilla con prácticamente todos de fuera.

—¿No es una pena que jugadores de León estén clasificados para disputar el play off y la Cultural esté fuera?

—Son decisiones. La Cultural sólo tiene un representante leonés en sus filas pero no te puedo decir más. Es una pena que no se haya clasificado porque es bueno para la ciudad, para el club y para todo el mundo porque es mejor que la Cultural esté lo más arriba posible. Creo que tira poco de la cantera o que los jugadores leoneses no acaban de convencer a sus dirigentes.