Corona de honor para Saúl Ordóñez

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Saúl Ordóñez se ha instalado en la élite del atletismo español y también internacional por méritos propios. El atleta de Salentinos, plusmarquista nacional de los 800 metros y bronce en el Mundial en pista cubierta de Birmingham, ha demostrado con sus resultados que tanto en el medio fondo como en los 1.500 metros, distancia que parece se ha decantado para este año, es un valor seguro. Y un candidato incuestionable al podio.

Precisamente sus resultados han sido el mejor aval para que opte al título honorífico de ‘Mejor Atleta Español de 2018’, galardón al que aspira junto a otros siete rivales y que tiene como principales argumentos su resultado en el Mundial del pasado año y también el récord que pulverizaba en la temporada estival.

Saúl, que precisamente conocía esta semana su inclusión en la selección española que disputará el Europeo en pista cubierta de Glasglow del 1 al 3 de marzo, se ha instaurado en un escalón de primer nivel en los últimos años. En ellos ha logrado no sólo cosechar un triunfo y una plata en los dos últimos Nacionales al aire libre, también subir al podio en el Campeonato de España en pista cubierta y, ante todo, el bronce en el Mundial del pasado año, un éxito no sólo a nivel personal, también un valor de peso para que desde la Federación Española lo hayan incluido en el selecto grupo de candidatos a ‘Mejor Atleta’, un galardón en el que tiene como rivales a Fernando Carro (subcampeón de Europa en 3.000 obstáculos), Diego García (plata continental en los 20 kilómetros marcha), Luis Alberto Hernando (campeón del mundo de trail running), Bruno Hortelano (plusmarquista nacional de 200 y 400 metros y bronce en el europeo de Berlín), Óscar Husillos (bronce en el Europeo de Berlín), Álvaro Martín (campeón de Europa de 20 kilómetros marcha) y Orlando Ortega (bronce en el europeo de 110 metros vallas).

Aficionados, atletas y entrenadores pueden votar hasta el próximo 28 de febrero a las 23.59 horas. Justo un día antes de que el Europeo de Glasgow levante el telón para la delegación española entre la que se encuentra el atleta de Salentinos. Para Saúl sería un aliciente más a una temporada en la que ha regresado a los 1.500 metros, distancia en la que hace unos días se colgaba la plata en el Nacional.

Precisamente en el torneo continental Ordóñez buscará no sólo acceder a la final, algo que por marcas y calidad está a su alcance, también optar a un lugar en el cuadro de honor en una competición con muchos gallos y en la que estará acompañado por los también españoles Jesús Gómez y Adrián Ben Montenegro. El berciano es precisamente consciente que no va a tenerlo fácil dado el potencial de los rivales entre los que se encuentran los británicos Kerr y Gourley, los polacos Lewandowski y Rozmys, el noruego Ingebrigtsen y el sueco Berglung. Todos ellos buscarán también su protagonismo junto a un Saúl que acude con la mejor marca entre la delegación española en la distancia de los 1.500 metros (3:39.40) y la 11ª en el ránking europeo en lo que va de año. Dos avales importantes para considerarlo no sólo como la principal baza nacional, también como uno de los a priori atletas que serán protagonistas en Glasgow.