El Coruxo perdona a la Deportiva

francisco otero | ponferrada

No tiene buen color el enfermo. La Deportiva abandona los puestos de play off de ascenso, en los que había estado en todas las jornadas de la Liga, salvo en la 2, cuando era quinta, empatada con el cuarto incluso en la diferencia de goles, pero con menos goles a favor. El equipo de Bolo pareció ayer el rival del equipo de casa, el conjunto que hace no mucho llegaba a El Toralín y casi se sabía derrotado de inicio.

Poco se vio de aquel equipo que batía récords en la primera vuelta y que ahora suma un balance de puntos de -11 con respecto al mismo tramo de la parte inicial de la competición. Ayer empató 1-1, pero lo cierto es que el Coruxo le perdonó la vida. Y no por ocasiones, porque ambos dispusieron de las mismas y la intervención de los porteros evitó el 2-1 y el 1-2. Gazzaniga salvó con una gran intervención en la última acción del choque de que la SD Ponferradina sumase su segunda derrota en casa.

Jon García actuó en el puesto del sancionado Son y el equipo perdió profundidad por esa banda. En el centro de la defensa Trigueros también era novedad, igual que Jorge García, Isi y Yuri. Guille Donoso y Bolaños entraron en la convocatoria y uno de los grandes damnificados fue Saúl Crespo. A pesar de la ausencia de Mateo Míguez y con ello de la pérdida de calidad, el Coruxo nunca renunció al balón, a la posesión, a querer jugar. Y en la segunda parte, sobre todo tras el empate «burreó» en varias fases al equipo blanquiazul.

Apenas pasó nada en el primer cuarto de partido, más allá de varios centros, bien a balón parado o en jugada. Pero las defensas y los porteros se imponían. Los dos equipos querían jugar y tener el balón, pero faltaba profundidad.

En el minuto 26 se adelantó la Deportiva y por fin lo hizo en una jugada de estrategia. Pablo Larrea botó un córner desde la izquierda, Trigueros prolongó de cabeza en el primer palo y Yuri, libre de marca en el segundo, empujó al fondo de las mallas con la cabeza. Lo más difícil estaba hecho. Pero la Deportiva ya no tiró más entre palos en el primer acto, mientras que el Coruxo lo hizo una vez, pero Manu Justo mandaba fuera, cerca de la escuadra, en el minuto 37. El cuadro olívico había contragolpeado tras una acción en la que Yuri había pedido penalti por derribo en área gallega.

La segunda mitad empezó como la primera, pero a los diez minutos un rechace no fue defendido contundentemente por la defensa berciana y Pitu se acabó quedando solo ante Gazzaniga para fusilar al arquero deportivista. Y ahí empezó el via crucis del equipo de Bolo.

Carlos Bravo se situó en la mediapunta al sustituir a un Jorge García que ocupaba ese mismo sitio. Él y Yuri gozaron de la gran ocasión del segundo acto. El brasileño, justo antes de ser suplido por Kaxe, no pudo con su ex compañero Alberto Domínguez en u mano a mano y Bravo mandó el rechace alto a puerta vacía. Y Guille Donoso debutó en el extremo derecho, pasando Pichín al izquierdo. El asturiano tuvo la única ocasión de los últimos 20 minutos con un tiro cruzado que paró con problemas en dos tiempos el guardameta visitante.

El Coruxo se hizo con las riendas del choque, la Deportiva ya apenas llegó con peligro y el cuadro vigués, sin demasiada profundidad, tocó y tocó y se aproximó al área con cierta facilidad, además de seguir evitando que los puntos fuertes de la Deportiva se manifestasen.

En la prolongación Pitu envió alto un pase de la muerte y Gazzaniga salvó sobre la bocina la derrota con una parada inverosímil.

Con este empate y los resultados de los rivales, la Deportiva queda quinta, fuera de puestos de play off, a dos puntos de las plazas que permiten pelear por el ascenso y ya a seis del líder Fuenlabrada.

La próxima cita será ante el Rápido de Bouzas, penúltimo clasificado, pero en un campo muy complicado. Y con la poca fiabilidad que demuestra ahora el equipo blanquiazul, sobre todo fuera de casa, pensar en un triunfo es ser muy optimista. Será el domingo desde las 17.00 horas en el Baltasar Pujales.