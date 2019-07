Crutchlow: "Márquez ya ha ganado el Mundial, está sentenciado"

Todos los pilotos del Mundial de MotoGP se muestran, habitualmente, muy sinceros y auténticos en sus declaraciones. Incluso cuando, a menudo (todos ellos se someten a innumerables conferencias de prensa cada día de cada de GP), han de responder a preguntas que afectan a compañeros o rivales de la parrilla de MotoGP.

Ninguno, por supuesto, como el británico Cal Crutchlow (Honda), veterano de 33 años, que lidera el equipo LCR, piloto oficial de la marca alada en esa escuderia 'satélite'. De ahí que sus últimas declaraciones sean contudentes: "Marc ya ha ganado el título. El Mundial está sentenciado. Nadie corra como Marc".

En unas declaraciones que recoge la web motor.es, el piloto brtánico, noveno del Mundial de MotoGP, con 67 puntos, es decir, 118 menos que su jefe de filas, Marc Márquez (Honda), asegura que el Mundial hace ya cuatro carreras que está sentencia y lo ha ganado, ya, Marc. Lo que hizo en Mugello (Italia), ante las Ducati, demuestra que Márquez domina la categoría como quiere y se le puede considerar ya campeón, también este año.

GRAN CARRERA DE MUGELLO

Se terminó, asegura Crutchlow en el inicio de sus vacaciones hasta el regreso del campeonato, los dos primeros fines de semana de agosto, con el doblete Brno (República Checa) y Spielberg (Austria). Por qué digo que el Mundial está sentenciado?, porque, en Mugello, un escenario en el que Marc ha sufrido siempre en el pasado, Márquez fue segundo y luchó con los pilotos de Ducati hasta el final, perdiendo por solo 43 milésimas de segundo con Danilo Petrucci. Tiene una enorme clase, está pilotando muy bien este año, creo que mejor que nunca. No creo que la moto sea tan buena o superior en algunas áreas y Márquez la hace funcionar de maravilla".

El piloto británico añadió para reforzar su tésis. "En Sachsenring (Alemania, donde Márquez ganó por décimo año consecutivo) empujó muy fuerte durante las 10 primeras vueltas y, luego, manejó con eficacia la situación en los últimos diez giros. No sé si podrá ganar en Austria, pero sí puedo ver cómo está pilotando y está sumando muchos puntos en circuitos no tan favorables. Por mi parte, todavía no siento la moto como me gustaría. Estamos trabajando muy duro para que me sienta mejor encima de la moto y se adapte a mi estilo. Espero que en Brno podamos probar algo durante el gran premio y, en el test posterior, del lunes, mejore mi sensibilidad con la moto".

UNA HONDA MUY DIFÍCIL

No hace mucho, Crutchlow fue muy claro y contundente sobre la Honda que han puesto en sus manos. En comentarios a la web motorsport.com, el británico, ganador de tres grandes premios de MotoGP, reconoció que a Marc le importa muy poco que los demás pilotos de Honda no podamos pilotar esta moto como la pilota él. Si yo lo intento, me voy al suelo. Pero si yo fuese Marc, haría lo mismo, haría la moto que mejor se adapta a mi pilotaje, así que hace bien.