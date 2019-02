«Cruyff, Cantatore y Aragonés fueron los entrenadores que me marcaron como futbolista»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Los valores del deporte, en mi caso con el fútbol, me han ayudado para ser mejor en la vida». Con esa aseveración iniciaba Juan Carlos el repaso a su trayecto vital, desde niño en Puente Castro, hasta alcanzar el éxito en la élite del balompié con el título de campeó de la Copa de Europa. Su faceta como futbolista y la posterior como entrenador tuvieron una notable relevancia en sus palabras. Las de un ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego. Presentado por el Jefe de Deportes de Diario de León, Ángel Fraguas, uno de los mejores embajadores que ha tenido el fútbol leonés fuera de sus fronteras rememoró sus inicios. Recuerdos enlazados con cariño y con al emoción de aquel que mira hacia atrás con orgullo. «Siempre he me sentido orgulloso de ser embajador de esta tierra. Y de ser de Puente Castro. Allí empecé a dar mis primeros golpes a un balón. Lo hacía en las eras y con dos piedras como portería. Luego los fines de semana presenciaba los partidos del Puente Castro. Fue en ellos, cuando en el descanso un grupo de niños nos dedicábamos a tirar a portería, cuando un entrenador me vio y me dijo que pasara por las instalaciones del club para que me hicieran la ficha. Fíjate tú que lo hice pero no di la altura. Me midieron en una muesca y me dijeron que no valía. Fue una pequeña decepción. Poco más tarde ese entrenador volvió a verme y me dijo si no había pasado. Le comenté la situación y volvió a insistir que pasara. Lo hice y a partir de ahí ya me hicieron la ficha. Y ahí empezó una carrera de muchos años en el fútbol. Un trayecto que ha marcado mi vida y me ha formado como persona».

Del Puente Castro al Valladolid. «Me dijeron varias veces que probara por el Barcelona y el Real Madrid pero yo me sentía a gusto en el Puente Castro y no me preocupé por ello. También el Valladolid que incluso un día vino a mi casa para que fichara. Pero me negué. Yo quería seguir en León con mis amigos disfrutando del fútbol y tener que viajar a otro lugar no me apetecía. Eso sí. Un año después mi hermana se casó con un vallisoletano y ahí se me encendió la luz. Fui con ella pero lejos de ir a su casa tuve como residencia un piso con otros compañeros. Hasta me planteé dejarlo porque eso no era lo que había pensado. Pero no lo hice. Y sin duda alguna fue una gran elección».

De su etapa en Valladolid como juvenil y en el Promesas destaca Juan Carlos su capacidad para mantenerse siempre al pie del cañón. A base de trabajo. «Tuve incluso compañeros con más pasión y creo que también más talento. Pero muchos de ellos al final se quedaron en el camino. En algunos casos porque cuando tuvieron la oportunidad de dar el salto no se encontraban preparados, en otros porque no les llegó la oportunidad cuando esperaban... A mí eso no me sucedió. Yo, cada año que pasaba, iba creciendo, trabajaba duro y lo daba todo para cuando llegara el momento estar preparado. Con eso llegué al primer equipo del Valladolid y me asenté. En ese momento creía que lo había conseguido todo. Jugar en un club como el Valladolid y hacerlo en Primera. Pero no fue así ya que en ese momento llegaba la llamada de la selección sub-21 para disputar el Europeo, que además fue en Valladolid. Yo era incluso el más joven con 20 años. Y lo ganamos. El seleccionador era precisamente Luis Suárez, que más tarde también me haría debutar en la absoluta», apunta Juan Carlos para el que esa circunstancia «me dio la ambición necesaria para seguir. Sabía que aún tenía cosas por hacer y no bastaba con quedarme en esa parte del camino».

Del Valladolid el leonés de Puente Castro iba a dar el salto al Atlético de Madrid. «Fíjate tú que fichaba con Eusebio, al que me iba a encontrar posteriormente también en el Barcelona y que ha sido y es un gran amigo». Su etapa en el club colchonero no acabó de buena manera. «Yo estaba muy a gusto en el equipo. Aunque al final pasé los peores meses de mi vida profesional. El Barça me tanteó para irme. Pero hablé con Cruyff y le dije que no. Hasta que tuve poco después un problema con Jesús Gil. La situación se convirtió en insoportable. Y eso me hizo replantearme la situación. Llamé a Cruyff y le dije que si mantenía el interés por mí. Hasta que pude irme fueron dos meses complicados, pero al final acabó todo como deseaba».

Esa etapa en el club culé fue la más brillante para el leonés. Bien es cierto que en sus vitrinas ya se encontraban varios trofeos como el europeo sub-21 con España y la Copa del Rey con el Atlético, pero como integrante del Dream Team iba a ser protagonista de una de las etapas más gloriosas para el Barcelona. «Cuando llegué el Barcelona se había proclamado campeón de Liga. Lo hice con Miguel Ángel Nadal. Y en esos tres años logramos otros tres títulos ligueros, y lo que fue más emocionante y significativo, la Copa de Europa. Y en una temporada en la que tuve un protagonismo importante».

Su llegada al club culé lo llevó también a tener que cambiar de disposición en el terreno de juego. «Cruyff me puso como tercer central. Para mí era algo nuevo ya que en el Valladolid y el Atlético jugué de carrilero».

Tres temporadas que para Juan Carlos fueron «muy buenas». Pero que a falta de una más para cumplir su contrato decidía poner punto y final. «Las lesiones me hicieron tomar esta decisión. No es que fueran graves pero me hicieron perder partidos y no tener la regularidad óptima. Lo hablé con Cruyff y me dijo que si quería irme no iba a impedírmelo. Pero que si me quedaba iba a contar conmigo». decidí cambiar de aires e irme al Valencia». Allí jugué sólo un año. Me había fichado Hiddink y cuando llegué el entrenador era otro, Parreira. Jugué sólo una temporada. No salieron bien las cosas y en ese momento el Tenerife se interesó por mí. Pero el Valencia no se portó bien. Quiso cederme al Valladolid. Y yo no estaba dispuesto a que marcara mi camino. A partir de ahí tomé las riendas de mi destino».

De todo ese camino en la élite Juan Carlos guarda buenos recuerdos. Más que malos. «El fútbol ha sido una parte importante de mi vida. Y ahora, 20 años después de que me haya retirado, lo sigue siendo. Eso sí, antes como jugador y ahora en otra faceta, la de entrenador». En esta segunda subraya tres nombres que le marcaron en todos los sentidos, como deportista y a la vez persona. «Cruyff, Cantatore y Luis Aragonés. El primero lo pongo muy encima del resto. Era un genio. Se creía Dios y estaba cerca de él en el fútbol. Era tan especial como vital en los éxitos que vivimos. De Cantatore, que me entrenó en dos etapas en el Valladolid y que precisamente fue mi descubridor, tengo que decir que sacó lo mejor de mí con su mentalidad de que nadie es superior a nadie. En el caso de Luis Aragonés. A pesar de que sólo lo tuve una temporada demostró ser un caballero conmigo. Además de un gran técnico».

Para Juan Carlos el fútbol es algo más que un deporte. Una forma de vida. «Antes como jugador y ahora como entrenador sigo disfrutando de este deporte. En esta segunda faceta en estos años trato de devolverle lo que en parte me ha proporcionado. Por eso una parte importante de mi cometido está destinada a la aportación social», remarca el ‘Galgo’, apodo que según él, un enamorado también de la caza, no le viene porque corriera mucho sobre el césped «que sí lo hacía. Lo tengo por mi tatarabuelo que en Puente Castro se dedicaba a la cría de galgos. Y yo lo heredé, como también varios familiares».

De esa faceta solidaria y de compromiso social Juan Carlos apunta a lo que le ha aportado como riqueza personal. «Entreno a niños con riesgo de exclusión dentro de la Fundación Eusebio Sacristán. También en Intras y en Proyecto Hombre. Hay que vivirlo día a día para saber lo mucho que te reporta a nivel personal».

Un pensamiento que traslada a través del fútbol. «Desde niño sigo pensando en fútbol. Ahora como técnico no miras los partidos, los ves. Y a través de ese cauce también busco aportar mi grano de arena a quienes más lo necesitan».

Para Juan Carlos el haber llegado tan lejos como futbolista tiene en la constancia y el trabajo una parte importante. También el darlo todo. «Por eso le doy uno consejo a los niños. Que no se queden en ser Messi. Es cierto que los niños miran, admiran y quieren ser como sus ídolos. Pero no todos, sólo unos pocos, llegan a la cima. Para eso es necesario que se marquen un camino y que no desesperen. Que den lo máximo y en esa virtud es en la que pueden alcanzar sus sueños. Yo hice ese trayecto. Además, comparado con las condiciones que nos rodeaban a nosotros los niños de hoy en día tienen un entorno más favorable. Desde campos de fútbol a instalaciones, equipaciones... Su abanico de posibilidades es tremendo. Pero tienen que saber aprovecharlo».

El campeón de Europa con el Barcelona en 1992 también se refirió a los jugadores que más le han marcado en su vida. «Sin duda Zubizarreta. Era capaz de recriminar a un joven a una estrella si no tenían compromiso en el terreno de juego». Y también habló sobre su hermano José Ramón. «Dicen que fue más bueno que yo. Pero esta vez llegó más lejos en que era más malo (risas). O al que le llegó la oportunidad en el momento preciso».