La cuesta de enero suele empezar empinada para el Real Madrid. Lo mismo da que venga de ganar un cuarto Mundial de clubs en cinco años. El primer partido del año, y sobre todo si es fuera del Santiago Bernabéu, se le suele atragantar al equipo blanco. Algo que esta noche no puede permitirse en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal (21.30 horas) en un choque de urgencias para ambos conjuntos: el Madrid, porque está a ocho puntos del líder, el Barça, y no quiere seguir estándolo una vez finalice este partido aplazado de Liga precisamente por la cita intercontinental de los merengues; y el Villarreal, porque necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso y meter de lleno en ella al Athletic Club en su lugar.

A pesar de que Vila-real es una de las plazas preferidad del Madrid (solo ha perdido allí tres veces en su 18 visitas) y de que Gareth Bale se estrenó ahí como goleador -ahora el galés está a dos goles de los 100 con la camiseta blanca, el Madrid no se puede confiar si quiere empatar en la tercera plaza con el Sevilla. La estadística es apabullante: de los 41 partidos de inicio de año que ha jugado fuera de casa, el equipo blanco solo ha ganado 8. La última victoria en esas circunstancias se remonta al 2011, en Getafe (2-3). Pero ni en Mestalla (2015 y 2016) ni en Balaídos (2017) el Madrid pudo esquivar el maleficio.

El hecho de regresar vencedor del Mundial de clubs tampoco le ha hecho mejorar esas tristes estadísticas, pasándole factura tanto en la Liga como en la Copa del Rey. Perdió en Valencia en Liga en el 2015, cayó eliminado en la Copa ante el Celta en el 2017 y luego, en el 2018, cayó ante el Leganés en la Copa y 'pinchó' en la Liga ante el Celta, el Barça y el Villarreal, alejándose a 19 puntos de los azulgranas en el torneo de la regularidad.

SIN MARCOS LLORENTE

El nuevo entrenador madridista, Santiago Solari, está al corriente de todos esos precedentes, pero eso no parece ensombrecer su optimismo. "Me han pasado alguna estadística que intentaremos cambiar con un partido muy serio, con compromiso e ilusión. Hay que volver con energía al primer partido del año. Es una fecha difícil pero intentaremos sacar lo mejor", aseguró este miércoles el técnico argentino, que no se quedó corto a la hora de verbalizar sus objetivos para el año que comienza y lo que queda de la temporada 2018-19. "La competición está abierta a la magia y a lo que uno le ponga compitiendo, sin miedo a nada, vamos con ilusión a por la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Vamos a por los tres títulos".

De momento, Solari deberá hacer frente al primer reto, el de acercarse a cinco puntos del Barça (con igualdad de partidos) sin poder contar con la revelación del Mundial de clubs, el mediocentro Marcos Llorente, lesionado para dos o tres semanas en el aductor de la pierna izquierda. Tampoco estarán disponibles Mariano ni Marco Asensio, lo que da más opciones al apartado Isco de entrar en la segunda parte, ya que en el equipo titular formarán Casemiro, Kroos y Modric por detrás del habitual tridente formado por Lucas Vázquez, Benzema y Bale. En el Villarreal, la baja del lateral Mario Gaspar será cubierta por el mexicano Miguel Layún.

"El Madrid es un equipo que cuando juega bien es imparable, y cuando no juega bien, te gana", advierte Luis García Plaza, sucesor en el banquillo 'groguet' del destituido Javier Calleja. "Pero a mí me preocupa mi equipo. Tenemos tres partidos para acabar la primera vuelta y debemos estar fuera de descenso".