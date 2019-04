Cuestión de sinergias

D

ifícil situación la que se le plantea a la cultural después del partido de ayer, y no tanto en lo clasificatorio, seguramente si consigue ganar los tres partidos que le quedan, entrará en el play off de ascenso. El mayor problema es de sensaciones y de sinergias, sobre todo aquellas que tienen que darse intrínsecamente entre club, jugadores, afición y entorno, y estas lamentablemente, por varios motivos, no fluyen entre sí.

El partido nos mostró por parte de los locales, a un equipo que quiso imponer desde el principio un ritmo muy alto de juego con constantes disputas en espacios reducidos. Con balón, basaba sus conductas en acciones continuas de pase adelantado y descarga, para generar una atracción de defensor en ese movimiento y en el siguiente encontrar el espacio, mediante la caída de Pablo o de Fuster. Este tipo de acciones las llevaron a cabo fructificando además una y otra vez en generar peligro en la portería rival, sobre todo Cristóbal Gil en sus lado sacó constantemente a Javi Jiménez de posición, y esto suponía un espacio generado en su espalda. Sin balón, los salmantinos optaron por un sistema de juego 1-4-4-2 en repliegue intermedio. A ello le sumaron el uso de las acciones a balón parado, y es que sin tener un gran número, generaron mucho peligro en cada una de ellas. Así el gol que decidió el partido, balón al área que provenía de una falta lateral, en la que la línea defensiva se mostró desajustada, y esto lo aprovecho Jesús Muñoz.

Los leoneses variaron completamente tanto su sistema de juego, estilo y muchos de sus jugadores. Una estructura 1-5-3-2, con Hugo y Javi Jiménez de hombres exteriores, hasta las entradas de Saúl y Liberto respectivamente en la segunda parte, momento en que se volvió a línea de 4. Con balón vimos un juego mucho más directo que en otras ocasiones, buscando en la salida de centrales golpeos sobre las caídas paralelas a espacios tanto de Aridane, como de Dioni , y a partir de ahí generar peligro con centros al área o golpeos desde fuera. Sin la pelota, vimos un repliegue intermedio, conducta no muy recomendable cuando se juega con este sistema, ya que al no presionar al poseedor se pueden generar constantes espacios a la espalda de los hombres exteriores.

F. RODRÍGUEZ | GUIJUELO

La Cultural se despidió virtualmente de sus opciones de entrar en los play off de ascenso tras descarrilar ante el Guijuelo en un partido en el que los de José Manuel Aira, tras una discreta primera mitad, fueron infinitamente superiores a su rival en la segunda. No materializaron sus ocasiones y a un cuarto de hora del epílogo, y en una de sus escasas oportunidades, los salmantinos anotaron el tanto que obliga a los leoneses a aferrarse a las matemáticas si quiere soñar con algo más que con un fracaso de temporada.

Tras un cuarto de hora insípido en cuanto a fútbol, con Palatsí y Felipe Ramos como convidados de piedra, el balón comenzó a llegar a las inmediaciones de ambos portales, aunque de manera bastante insustancial. Los de casa reclamaron un penalti en el minuto 24 por una caída en zona de castigo de Espina, aunque el contacto con Bernal fue mínimo y así lo entendió el colegiado. El choque, poco a poco, se iba calentando.

A cinco minutos de la media hora llegó el primer disparo entre los tres palos, obra de Luque que atajó sin problemas Palatsí. Acto seguido, Iván González estuvo providencial tras una gran acción de Fuster. Daba la sensación que el Guijuelo apretaba más, pero lo cierto es que la Cultural se mantenía firme en tareas defensivas. Un centro de Aridane en el minuto 30 que atrapó Felipe Ramos fue la primera llegada al marco chacinero de los leoneses.

Esa falta de mordiente, esa escasa fluidez por parte de los carrileros, que apenas sirvieron balones a los delanteros, lastró a los visitantes, que si bien alcanzaron el descanso con todo por decidir, echaron de menos más llegadas a la meta verde. En el tramo final del primer acto Fuster la volvió a tener pero de nuevo se topó con un serio Iván. Y no fue hasta el minuto 41 cuando un disparo desviado de Bernal desde la frontal del área se convirtió en la primera oportunidad, por ser generosos, de la Cultu.

Tras el paso por la caseta comenzó más incisivo el cuadro leonés, que dispuso de su mejor ocasión hasta ese momento tras un pase de Jiménez a Antonio y de éste sobre Dioni, cuyo centro-chut desde el perfil izquierdo terminó golpeando el larguero. Mostraba síntomas de mejoría el equipo blanco, que tuvo en un lanzamiento de falta de Hugo que terminó en los dominios de Felipe Ramos su segunda acción de peligro en apenas cinco minutos.

La Cultural no conseguía traducir su superioridad en goles Aira, que dio entrada a Saúl para liberar un poco más en ataque a Hugo y que poco después hizo lo propio con Liberto, que pasó a ocupar el otro costado. Un disparo de Fuster demasiado centrado que detuvo Palatsí en el minuto 72 fue la primera llegada chacinera en la reanudación. En la segunda, tres minutos más tarde, arrojó un jarro de agua fría sobre las esperanzas blancas.

Y es que cuando más merecía el gol la Cultu, y en una acción aislada a balón parado, el Guijuelo se adelantó en el marcador. Luque colgó el esférico, la zaga no acertó a despejar y en medio del caos, Jesús Muñoz lo alojó en el fondo de la portería de Palatsí. Quemó su última nave el técnico berciano con la entrada de Romagnoli, pero con el cronómetro y el resultado en contra, ya no le salió nada a los leoneses, que finalmente claudicaron en un duelo con un desenlace muy cruel.