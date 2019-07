La Cultural aspira a los 7.000 socios

PABLO RIOJA | LEÓN

Conservar la masa social pese a no haber ascendido a Segunda División y tras no clasificarse ni para disputar el play off de ascenso. Ese es el objetivo de la Cultural de cara a una campaña de abonados que darán a conocer en los próximos días y donde aspiran a convencer a cerca de 7.000 almas, cifra similar a la alcanzada en la 2018-19. Una ‘gesta’ a priori complicada a la que tratarán de sumar atractivos para que el Reino de León siga rugiendo con fuerza. Precios especiales destinados a los más fieles, ofertas e incluso una ligera rebaja de algunos carnés son algunas de las opciones que han barajado desde la cúpula del club antes de elaborar el listado final.

Desde la Federación de Peñas reclaman a la directiva que elimine el día de ayuda al club o que al menos deje claro cuáles serán los dos partidos en los que los socios tendrán que pasar por caja. «Hace tiempo que les enviamos una serie de propuestas no solo para la campaña de abonados sino pensando en toda la temporada pero, a diferencia de otros años, este no se han puesto en contacto con nosotros», señala Marcelino García, quien insiste en que los dos medios días de ayuda al club deben «desaparecer» de la hoja de ruta, al menos mientras el equipo continúe en Segunda División B. También confirma que en la misiva pedían a la cúpula firmar un convenio de colaboración con las peñas así como campañas específicas en los colegios para atraer a los más pequeños al campo, entre otras medidas. El principal representante de los peñistas ve difícil llegar a los 7.000 abonados después del ‘fiasco’ que muchos se llevaron hace poco más de un mes. «Si se superan los 5.000 será un éxito».

Falta poco para que los nuevos precios salgan a la luz. Los del año pasado oscilaron entre los 60 y los 200 euros, exceptuando los abonos infantiles. Todo el mundo espera un gesto de la directiva con sus aficionados, pero vistas las palabras de Iván Bravo antes de abandonar la vicepresidencia de la Cultural para marcharse al Alcorcón surgen serias dudas. «No es un tema de si un abono cuesta 10 euros más o menos. Aspire invierte muchísimo dinero aquí y lo hace para el bien de todos, no del suyo. Seguro que habrá ideas pero no me parece lo más justo que luego los socios protesten si hay que pagar más por un partido. Ir al fútbol no es barato ni tampoco mantener una estructura como la Cultural. El esfuerzo tiene que ser de todos», decía el pasado 17 de junio a este periódico. Unas declaraciones que no auguran grandes afanes para enganchar a una afición que de nuevo sueña con ver a la Cultural en lo más alto.