La Cultural, muy atenta al partido Mirandés-Recre

Borja Jiménez, izquierda, durante una sesión de entrenamiento con el Mirandés, que tras eliminar al Atlético de Madrid B se mide al Recreativo en el play off de ascenso. EL CORREO -

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural y Deportiva Leonesa tiene puestos sus ojos y algo más en el partido de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda División entre el Mirandés y el Recreativo de Huelva. Los entrenadores de ambos banquillos también están en el punto de mira del equipo leonés, Borja Jiménez (Ávila, 1985) y José María Salmerón (Almería 1966), por el buen trabajo desarrollado por ambos técnicos desde hace ya muchas temporadas. Además, en el presente ejercicio han llevado a sus equipos a luchar por entrar en las estructuras del fútbol profesional.

El armazón deportivo del Mirandés no tiene garantizado su continuidad la próxima temporada. El técnico Borja Jiménez y el director deportivo Chema Aragón se comprometieron sólo por una campaña, por lo que su vínculo contractual expira este próximo 30 de junio. Además, en su contrato con la entidad burgalesa no figura ninguna cláusula de renovación automática por objetivos. En este caso si finalmente obtiene el ascenso a Segunda División.

El preparador abulense llegó el pasado verano procedente del Rápido de Bouzas, después de desarrollar una magnífica temporada, estando a punto de clasificar al cuadro vigués para disputar el play off de ascenso. La entidad de Miranda está satisfechos con el trabajo y la capacidad del técnico. Su futuro dependerá de cómo culmine el Mirandés la fase de ascenso a Segunda División. Ya ha cumplido con el primer objetivo exigido desde la directiva del club, clasificarse con comodidad para el play off. Se trata de un entrenador que está dentro de los planes de la Cultural y no es la primera vez que se interesa por hacerse con sus servicios.

El director deportivo Chema Aragón también cumple contrato el 30 de junio. Tiene un conocimiento exhaustivo del mercado de Segunda División B.

José María Salmerón, por su parte, tiene pasado como futbolista y entrenador en el Real Madrid. Como entrenador se formó en la cantera madridista. Por todos los equipos por los que ha pasado siempre ha logrado excelentes resultados. Se trata de un entrenador que conoce al dedillo la categoría y está muy bien relacionado con el director general de Aspire y, a su vez, vicepresidente de la Cultural, Iván Bravo. Almería, Polideportivo Ejido, Lorca, Alavés, Fuenlabrada, Ucam Murcia, Real Murcia y Recreativo de Huelva en estos momentos son sus cartas de presentación como entrenador. Su trabajo en dichos equipos habla por él.