La Cultural B deja escapar el triunfo

Atlético Bembibre

1 Cultural B 1 El equipo rojiblanco logra un empate de coraje frente al filial blanco en un derbi marcado por la inferioridad numérica de los bercianos

JAVIER PÉREZ | BEMBIBRE

Que el Atlético de Bembibre es el rey del empate en ésta temporada, de eso no hay duda. Ayer tarde, consiguió un merecido y trabajado punto tras firmar tablas (1-1) ante una Cultural B, que se durmió en los laureles cuando vencía por un gol de diferencia. Con un campo en perfectas condiciones para el juego y una temperatura agradable, ambos conjuntos saltaron al césped de La Devesa con ganas de lograr una victoria. El cuadro visitante empezó mandando en el campo, sacando el balón desde atrás y dominando el ritmo de juego, rompiendo la defensa adelantada del Bembibre que situaba cuatro defensas cerca del medio del campo. Pero el primer disparo peligroso correspondería al equipo local, por mediación del lateral Rubén, que después de una galopada por su banda derecha, recibió y no dudó en chutar con potencia, haciendo que Samu blocase el balón a punto de gol. La Cultu B siguió dominando con su juego y desde la banda izquierda, Romagnoli se situó enfrente del área grande chutando con potencia, el rechace bajo de Ivanildo lo recogió Aarón que empujó el balón al fondo de la red. El 0-1 y el dominio leonés hacía presagiar algo más que una derrota. Pero se repuso el Atlético Bembibre que dispuso de dos claras oportunidades en el minuto 29 con cabezazo de Espi a la cepa del palo derecho de Samu, y otra de Óscar en el 41 de media vuelta y a media altura haciendo a Samu estirarse para la foto. Con el resultado de 0-1 se fueron a vestuarios y a la vuelta, la ambición rojiblanca subió enteros, en intensidad y ganas, encerrando a la Cultural B en su terreno. En un rifi rafe de los dos sietes, el local Jose vio la segunda amarilla por un manotazo a Aarón, lo que dejó desde el 49, con uno menos al equipo del Bierzo Alto. En ésta situación, el equipo de Ministro se hizo con el encuentro, aletargado su rival, pero no llegando con claridad a puerta. En un lance fortuito entre el portero visitante Samu con el medio centro local Samu, ambos jugadores terminaron tendidos en el suelo, llevando la peor parte el meta leonés, que fue sustituido por Pepo en el 59. Con un jugador más, lo intentó Romagnoli desde la frontal del área con un chut potente y raso, pero el meta local, Ivanildo, le adivinó la trayectoria. El empuje local se hacía manifiesto también en las tarjetas, que recibió hasta cinco por ninguna de la Cultu B hasta el minuto 68, por una fea entrada de Héctor sobre Tano. Brítez entró al campo un par de minutos antes, en el 65, sin apenas recibir balones. Pero de su presión sobre un balón retrasado a Pepo, dio como resultado el penalti del meta visitante sobre el delantero rojiblanco, que le robó el balón de los pies y cuando ya se escapaba, fue zancadilleado. Willy transformó la pena máxima en el minuto 81, quedando el resultado así hasta el final del partido. Sin más ocasiones para ninguno de los dos equipos.