La Cultural B no puede con un Briviesca marcado por la necesidad

Á. O. | BRIVIESCA

La Cultural B no pudo pasar del empate (1-1) frente a un necesitado Briviesca a pesar de adelantarse en el marcador y jugar con un futbolista más. Quedaban aún diez minutos por delante y todo podía pasar. Pese a que ambos conjuntos intentaron hasta el final llevarse la victoria, el colegiado no dio tiempo para más y hubo reparto de puntos entre ambas escuadras que no sirve a ninguna para conseguir sus objetivos tras el empate registrado.