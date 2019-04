La Cultural B vende cara la derrota

Á. O. | ÁVILA

El Real Ávila sufrió en exceso para derrotar (3-2) a la Cultural B en un partido en el que saltó dormido y le despertó con un gol el equipo leonés, que salió al Adolfo Suárez con tantas ganas como mordiente. Al minuto 8 de partido ya estaban por delante. Habían anunciado poco antes cuando Altube hacía el primero en claro fuera de juego. No lo entendió como advertencia el equipo encarnado, que vería como Aarón hacía el 0-1 cuando, tras una recuerpación en tres cuartos del campo, se marchaba con fuerza de todos para batir a Aberto con un duro disparo, cruzado y al palo contrario. No tardó en levantarse del banquillo Jonathan Prado pidiendo más a los suyos. Había demasiado en juego como para dejarse escapar los puntos por falta de intensidad.

Confundía el camino el Real Ávila, lento en la salida y lento en la presión. Se sentía cómodo la Cultural B sobre el césped del Adolfo Suárez. Recuperación, apertura y salida directa a los dominios de Alberto, que tuvo que estirarse para detener en dos tiempos –minuto 16– el disparo de Mito, que desde la frontal sacaba un buen disparo.

Pasaban los minutos. No despertaba un Real Ávila que no encontraba a Ortiz, bien tapado por Álex y Urbano. No se encontraban Peli y Sergio Ramos, el motor de un equipo que trataba de desperezarse. Se ahogaba el Ávila en el centro del campo, siempre en inferioridad. Se agarró al balón parado, una puerta siempre abierta para el equipo del Adolfo Suárez, pero le llegaría la oportunidad desde los once metros cuando Maté Rincón marcaba el punto de penalti tras un derribo de Urbano sobre Edu, que trataba de controlar el balón de espaldas a la portería. De una jugada sin peligro, a la mejor ocasión para los encarnados. Tomó la responsabilidad Peli. No le tembló el pulso para batir (1-1) a Diego.

Igualaba el duelo el equipo encarnado, al que le pudo durar muy poco la alegría. Porque en la primera jugada buscó respuesta la Cultural B. Carrera por banda de Víctor y pase al punto de penalti donde Altube buscó el remate. Le botó el balón en el momento del impacto. Respiró aliviado el equipo encarnado. Poco después Altube, totalmente sólo en el área y sin marca, quiso enganchar la volea ante la mirada de Llorían y Garretas. Fallaba el Ávila en defensa, su mejor faceta esta temporada.