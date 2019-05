La Cultural cierra una Liga decepcionante en el Reino

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

La Cultural despide la Liga en el Reino de León (18.00 horas). Y lo hace sin nada que llevarse a la boca. Sólo tres puntos sin sustancia que no borrarán la decepción entre una afición que esperaba disfrutar precisamente en esta jornada del la satisfacción que supone jugar la fase de ascenso. Pero va a ser todo lo contrario. Con un proyecto ambicioso diseñado para luchar por recuperar un lugar en el fútbol profesional, la Cultural se ha quedado en el camino mostrando una imagen gris en buena parte de los envites que la han colocado en una situación tan desagradable como inesperada al principio de la campaña.

Ganar ya no valdrá para hacer los deberes. Y menos para evitar la recuperación que en este caso se aplaza a la próxima temporada.

Enfrente los de Aira se van a encontrar un rival que sí ha cumplido con sus objetivos. Estos no pasaban por clasificarse para el play off sino asegurar la permanencia de manera cómoda. Y han cumplido.

Por eso llegan al Reino dispuestos a poner la guinda a una Liga para ellos más que positiva. Todo lo contrario de una Cultural que tendrá en la grada el plebiscito para valorar lo realizado a lo largo de estos meses. Para algunos jugadores será también el último compromiso con la camiseta de la Cultural en una tarde en la que pase lo que pase sobre el terreno de juego la amargura de los seguidores no quedará disipada.

En cuanto a lo meramente deportivo Aira introducirá varios cambios con respecto a los últimos onces que ha diseñado. Algunos jugadores que no han disfrutado de muchos minutos a las órdenes del técnico. Con las ausencias de Iván González y Antonio Martínez y la duda de Pablo Vázquez que ha arrastrado molestias a lo largo de la semana pero que intentará ser de la partida, el equipo inicial que salte al césped del Reino de León intentará despedir la temporada de la mejor manera posible. La victoria parte como objetivo aunque no como un premio que por lo realizado en la Liga, la Cultural no merece a nivel deportivo. Los tres puntos y una posible derrota del Real Madrid Castilla, cuarto, con el que empataría en el bagaje pero que por gol-average hace imposible cualquier opción no serán consuelo para los leoneses cuyos rectores ya piensan en diseñar un nuevo proyecto tras el fiasco del plasmado en la temporada.

Lo que sí parece seguro es que Morales saldrá de inicio bajo palos con la presencia en la delantera de un Dioni que intentará ‘mojar’ ante el rival gallego. Aridane posiblemente tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo al igual que Señé, otro de los jugadores señalados por el desastre deportivo del club leonés.

El Coruxo, por su parte, intentará sorprender y de paso hacer más grande la herida en los leoneses que precisamente en la primera vuelta lograban apuntarse el triunfo. Hoy la situación es bien distinta más que nada porque la zozobra presidirá el ambiente en el Reino tras quedarse la Cultural sin uno de los billetes de play off.