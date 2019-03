La cultural consigue una victoria ante el valladolid b que le acerca al objetivo de terminar la liga como líder de grupo

Los goles de Dioni y de Eneko Capilla suponen tres puntos de oro para la Cultural (2-1) para mantenerse en la zona de play off y, a su vez, tener opciones en las 10 jornadas que restan por disputarse de aspirar al primer puesto de la clasificación, objetivo marcado a principio de temporada. A tres minutos del final de la primera parte un excelente testarazo de Dioni puso por delante a los dirigidos en la parte técnica por José Manuel Aira. Tras el paso por el vestuario, el filial pucelano salió con más intenciones y con más ganas en busca del empate y según transcurrieron los minutos en una acción bien llevada la culminó Apa consiguiendo la igualada. En esta ocasión el cuadro culturalista no se vino abajo. Eneko Capilla marcó el tanto del triunfo. Con estos tres puntos, la Cultural permanece en la zona de play off. Las aspiraciones siguen siendo las de asaltar el primer puesto del Grupo I de Segunda División B. Páginas 2 y 3