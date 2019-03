La Cultural cuenta con Dioni para dar el golpe

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural se enfrenta hoy (12.00 horas, La 8 León) al Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres. Es el primero de los dos partidos trascendentales de la Cultural, con el objetivo situado en mantener el liderato del Grupo I de Segunda División B. El choque de hoy se juega en un campo casi inexpugnable, donde esta temporada sólo ha sido capaz de imponerse el Pontevedra (0-2) en la séptima jornada liguera. El resto de enfrentamientos de los de Mere como locales se saldan con diez triunfos y tres empates. Por esta razón, sobre el terreno de juego un doble reto para una Cultural que no acaba de mostrarse igual de sólida como visitante que cuando juega en su feudo. Un partido para el que está descartado el máximo goleador de la Cultural, Aridane Santana. El delantero canario se retiraba del entrenamiento el pasado miércoles con problemas en el isquiotibial de su pierda izquierda y, aunque no hay rotura tras la confirmación del parte médico, Aira prefiere no correr riesgos, por lo que no le ha incluido en la lista de convocados desplazados a Fuenlabrada.

Será la tercera vez que ambos cuadros midan sus fuerzas en la presente temporada. En la Copa del Rey, a partido único, se impuso la Cultural por penaltis tras concluir el tiempo reglamentario y la prórroga con 1-1 en el marcador. Idéntico resultado en la primera vuelta del campeonato de Liga en el Reino de León.

Dioni volverá a ser la referencia de la Cultural en ataque, con Señé por detrás. Una dupla que dejó grandes detalles el pasado domingo frente al filial del Celta. El futbolista catalán volvió tras tres semanas ausente y lo hizo de la mejor manera, confirmando la remontada.

Por lo que se refiere al Fuenlabrada, el delantero nigeriano Cedric, que lleva 11 goles, sufre una rotura del tendón cuadricipital de su muslo izquierdo que lo tendrá apartado de los campos entre 5 y 6 meses. Borja Lázaro y Héctor, recambios para su ausencia para el choque de hoy ante la Cultural.