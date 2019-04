La Cultural se da un festín

Goleada de la Cultural frente a la Ponferradina (4-0) en un encuentro donde los leoneses apenas encontraron oposición y que dejarían encarrilado antes de pasar por vestuarios. Aguantaron los bercianos hasta el minuto 19, pero el marcador ya se podía haber inaugurado antes. No fue hasta que Diego envió el balón a la red cuando el choque comenzaría a ponérseles de cara a los de Israel Martínez Prieto. En el 27, Juan ampliaba distancias y dejaba claro que solo iba a haber un dominador y esa era la Cultural. Aún así, los visitantes no bajaron la guardia y buscaron la reacción antes y después del descanso, pero sin éxito. Unas veces la defensa y otras el guardameta culturalista evitaron que se acercasen. Más duro fue el tercer tanto a los ocho minutos de la reanudación, que acabó con toda esperanza, si es que quedaba, de al menos empatar el partido. Ya cuando el reloj marcaba sus últimos compases, Mohammed se inventó el cuarto y definitivo gol que redondeó un buen partido de los locales. Aún así, el objetivo de ascender se desvanece una jornada más. El líder Burgos no falla y la distancia es abismal.