La Cultural diseña un plan para no perder masa social

PABLO RIOJA | BARROCAL

Mantener la masa social. Ese es uno de los objetivos prioritarios que desde ya se marca la Cultural pensando en la próxima temporada. Consumado el fracaso tras no clasificarse ni para disputar el play off, la maquinaria está en marcha de cara a reconstruir un equipo del que saldrán varios componentes —incluidos algunos que tienen contrato— y donde se apostará mayoritariamente por jugadores de perfil alto pero de Segunda B. Aunque para eso habrá tiempo.

Mientras fichan a un nuevo entrenador que lidere el proyecto de la 2019-20 —en el que pese al recorte presupuestario volverán a marcarse como único objetivo ascender a Segunda— en la cúpula comienzan a diseñar la estrategia para retener al mayor número de socios. Todos son conscientes de que la afición es clave y un Reino con cerca de 7.000 personas por partido ha sido la envidia de numerosos clubes este año. Pero a nadie se le escapa que la mala imagen mostrada por el conjunto culturalista hará que, a priori, las gradas se vacíen más de la cuenta. Por eso desde la directiva se han marcado como prioridad el volver a ilusionar a los leoneses de nuevo.

Para ello se barajan todo tipo de acciones que tendrán que ir perfilando en las próximas semanas pero donde no se descarta ni la bajada del precio de algunos abonos, hasta promociones especiales que no se dieron esta campaña. Lo que por ahora no está encima de la mesa es la eliminación del denominado Día de ayuda al club, que la directiva viene dividiendo en dos encuentros estos últimos años. Una medida que no acaba de agradar a la mayor parte de socios, descontentos con la idea de pasar por caja otras dos veces más al margen de la inversión inicial para obtener su carné. Llamazares ya ha insistido en otras ocasiones que no descartan eliminarlo.

La idea de la Cultural es recaudar en torno a los 800.000 euros en concepto de abonos y taquilla en general. Una cantidad que sirva también para sufragar la drástica reducción del presupuesto que propone Aspire. Y es que de los casi 5 millones de euros que el club manejó esta temporada se bajará a 1,8 millones en principio, salvo que llegue alguna empresa decidida a sumar capital. Pero por ahora no hay nada.

Desde la cúpula recuerdan que contar con menos presupuesto no tiene por qué ser sinónimo de fracaso. De hecho el año del ascenso a la categoría de plata con Rubén de la Barrera al frente la cantidad fue muy inferior. Lo principal es armar un bloque competitivo con hambre y que conozca perfectamente la Segunda B. Todo ello capitaneado por un técnico de garantías. Aspire no quiere nuevos fracasos y ha decidido remodelar de arriba a abajo varios estamentos de la Cultural para tener un mayor control.