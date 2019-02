La Cultural golea al Adarve y roza la zona de play off: 3-0

La Cultural vuelve por la senda del triunfo ante un flojo Unión Adarve (3-0) y con ello el equipo leonés se instala en la quinta posición de la tabla a cinco puntos de la cabeza de la clasificación, que en estos momentos lidera el Atlético de Madrid B, y a un solo punto de la zona de play off. El equipo local enderezó la victoria con un gol en la primera mitad de Saúl y luego con otros otras dos dianas en la segunda mitad, obra de Yeray y Aridane, el equipo culturalista finalizó el encuentro y sumó los tres puntos para encarar el próximo partido ante el Navalcarnero con la intención de todavía reducir aún más la desventaja con los cuatro primeros clasificados para aspirar en las 12 jornadas que restan a esa cabeza de la clasificación. El equipo culturalista jugó muy cómodo en parte también por la debilidad de un rival que no demostró gran cosa en el Reino de León y que se fue de vacío y sin apenas ocasiones para marcar. Tan solo una de Adighibe, que se encontró solo ante el cancerbero culturalista Palatsí, pero no fue capaz de batirle. Así la Cultural roza esas posiciones de play off, con 36 puntos en juego hasta el final del campeonato de liga regular.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO

VICTORIA CULTURALISTA POR 3 GOLES A 0

Minuto 90 + 3: FINAL DEL PARTIDO

Minuto 90 + 1: Ataque de Dioni que se queda sin premio

Minuto 90: El árbitro añade 3 minutos al tiempo reglamentario

Minuto 87: Tercer y último cambio en la Cultural. Se retira Sergio Marcos y entra en su lugar Eneko Capilla

Minuto 86: Últimos minutos con un Adarve que no se rinde

Minuto 84: Se le escapa el balón al portero visitante Parra y está a punto de aprovecharse Señé pero sin conseguirlo

Él árbitro muestra amarilla a Aldo. DL

Minuto 81: El colegiado amonesta con cartulina amarilla al visitante Aldo

Minuto 80: El árbitro muestra la cartulina amarilla al local Pablo Vázquez

Minuto 77: Darío trata de llevar el balón al área aunque sin conseguirlo

Minuto 76: Tercer y último cambio en el Adarve. Abandona el terreno de juego Miñambres y entra en su lugar Gianni

Minuto 75: La Cultural sujeta el balón y el control del partido

Minuto 73: Segundo cambio en la cultural. Se va del campo Aridane y entra en su lugar Antonio Martínez

Minuto 70: Adighibe tiene la ocasión para reducir distancias pero lanza el balón fuera solo ante el portero culturalista Palatsi

La Cultural celebra su tercer gol, obra de Yeray. DL

Minuto 69: Sergio Marcos bota un saque de esquina y remata de cabeza en boca de gol Yeray González para poner el 3 a 0 para el equipo culturalista

Minuto 69: YERAY MARCA EL TERCERO!!!

Minuto 69: GOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL

Minuto 67: Saque de esquina botado por Miñambres que saca el central culturalista Pablo Vázquez

Minuto 65: Saúl entra por banda pero no encuentra rematador

Minuto 63: Doble cambio en el Adarve: Álvaro Sánchez por Garci y Ónega por Escobar

Minuto 62: Primer cambio en la Cultural. Se retira Ortiz y entra en su lugar Zelu

Minuto 61: La Cultural maneja el partido y el control de balón

Minuto 59: El árbitro enseña la cartulina amarilla al visitante Escobar

Los jugadores de la Cultural celebran el segundo gol del equipo leonés. DL

Minuto 58: 2-0

Minuto 58: Señé pone el balón perfecto a Aridane, que no tiene más que empujarla a la salida del portero Parra

Minuto 58: GOOOOOOOOOOOOOL DE ARIDANE PONE EL SEGUNDO PARA LA CULTURAL!!!

Minuto 58: GOOOOOOOOOOOOOL LA CULTURAL!!!

Minuto 55: La Cultural lo intenta por banda pero sin peligro

Minuto 54: Ataque leonés que manda fuera Dioni

Minuto 52: Juego en el centro del campo de los dos equipos

Minuto 49: Disparo de Adighibe desde lejos y detiene Palatsí

Minuto 47: Javi Jiménez sale con el balón jugado pero la acción acaba sin peligro

Minuto 46: El visitante Miñambres trata de llegar con peligro, pero Palatsí detiene con apuros

COMIENZA LA SEGUNDA MITAD

Los jugadores de la Cultural calientan antes de la segunda parte. DL

1-0 a favor de la Cultural ante el Unión Adarve

Minuto 45: FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 43: La Cultural llega al área contraria pero el balón se va a las manos del portero Parra

Los jugadores de la Cultural celebran el gol de Saúl. DL

Minuto 40: Saúl mete el pie en el área y sorprende al portero visitante Parra

Minuto 40: 1-0

Minuto 40: GOOOOOOOOOOOOL de Saúl

Minuto 40: GOOOOOOOOOOOOL de la Cultural

Minuto 40: GOOOOOOOOOOOOL

Minuto 38: Yeray dispara desde fuera del área pero el balón le sale muy alto

Minuto 36: Palatsí despeja un balón colgado a su área que evita el remate de Escobar

Minuto 35: Sin situaciones de peligro para ambas porterías

Minuto 31: El árbitro enseña cartulina amarilla por dura entrada a un contrario al visitante Miguel

@CyDLeonesa

Minuto 30: Primera media hora sin goles en el marcador

Minuto 29: El guardameta visitante Parra es atendido y se reincorpora el juego

Minuto 28: Aridane en su intento de remate se lleva por delante al portero Parra

Minuto 26: Saque de falta de Escobar que se queda corto

Minuto 24: Aridane remata fuera en el área pequeña

Minuto 23: Saúl mete el balón sobre Dioni que remata de precioso testarazo pero envía corner el cancerbero Parra

Minuto 22: UYYYYYY!!! Señé cabecea a la cruceta de la portería del visitante Parra

Minuto 21: El Adarve se sacude el dominio de la Cultural

@CyDLeonesa

Minuto 19: Juego en el centro del campo y sin llegadas hacia las dos áreas

Minuto 17: Penetración por banda de Saúl que se marcha por línea de fondo

Minuto 16: Bota una falta Ortiz y remata fuera Aridane

Minuto 14: Saque de esquina que no encuentra remate en la punta culturalista

Minuto 13: Ortiz dispara fuera

El actor leonés jesús Vidal, que ha recibido el Goya al mejor actor revelación, hace el saque de honor del partido Cultural-Adarve. @CyDLeonesa

Minuto 10: El visitante Escobar trata de llegar pero sin peligro

Minuto 8: Contra del rival y Adighibe manda el balón rozando el palo derecho de la portería culturalista

Minuto 7: Sergio Marcos lleva un balón de ataque que se marcha elevado

Minuto 5: Dominio de la Cultural en estos primeros compases del partido

Minuto 4: Acción culturalista por banda que se va por línea de fondo

Minuto 3: Ortiz penetra por banda pero sin incidencias sobre la portería de Parra

Minuto 1: Primer ataque culturalista de Dioni. Se va fuera

ARRANCA EL PARTIDO

La Cultural necesita la victoria ante el Unión Adarve con Jesús Vidal haciendo el saque de honor

La Cultural necesita sumar de tres en tres para no perder de vista la cabeza de la clasificación en el Grupo Primero de la Segunda División B. El equipo leonés se presenta con un once con dos puntas como Aridane y Dioni. En cuanto a los prolegómenos Jesús Vidal realizó el saque de honor.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Palatsí, Saúl, Jiménez, Iván, Pablo Vazquez, Yeray, Sergio Marcos, Ortiz, Señé, Dioni y Aridane.

UNIÓN ADARVE: Parra, Aldo, Jordi, Miguel, Juanma, Darío, Garci, Auñón, Adighibe, Escobar y Miñambres

ÁRBITRO: POZUETA RODRÍGUEZ (Comité Cántabro).