La Cultural se la juega ante el Sanse sin Señé ni Palatsí

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural juega hoy ante el Sanse la penúltima gran final por una plaza para disputar el play off de ascenso a Segunda División, a partir de las 18.00 en horario unificado (salvo el Fabril-Navalcarnero —17.00—, los dos descendidos ya). No hay margen de error para una Cultural necesitada y sin ninguno de los objetivos cubiertos de momento para esta temporada, con un presupuesto millonario. Además, sin Josep Señé ni Jorge Palatsí en la convocatoria. El primero por tercera vez consecutiva fuera de la lista del entrenador José Manuel Aira. Un partido para el que tampoco ha sido elegido Kawaya, por decisión técnica ni Saúl González, por sanción federativa. Y lo que es peor, césped artificial en Matapiñonera.

Los culturalistas se verán obligados a romper una pésima racha a domicilio justo en uno de los campos más complicados del grupo. Y es que el San Sebastián de los Reyes ha logrado ocho triunfos y cinco empates en la Matapiñonera esta temporada y solo cinco conjuntos fueron capaces de conquistarlo. Los últimos en hacerlo, Las Palmas Atlético en la jornada 33. No parece, a priori, el mejor escenario para aferrarse a un clavo ardiendo. El sintético tampoco ayudará a los leoneses y el hecho de que los madrileños ya no se jueguen nada, tampoco.

Aunque mientras las matemáticas no digan lo contrario, la Cultural cree en sus opciones. Ese es el mensaje de puertas para afuera. Aira ha sabido aislar a los suyos para que sólo piensen en conseguir una victoria que alimente la esperanza. Confían en llegar vivos a la última jornada. Las cuentan de los leoneses pasan por ganar y esperar que bercianos y filiales de Real Madrid y Atlético no sumen tres puntos. Con que uno de los tres tropiece —si la Cultural vence— los de Aira se plantarán en la última jornada con opciones. La Ponferradina recibe al Fuenlabrada, que todavía no tiene asegurada la primera plaza. El Atlético B, por su parte, juega en Pontevedra, que aún mantiene la esperanza de entrar entre los cuatro primeros. Sus opciones son todavía más escasas que las de los culturalistas, pero las exprimirán al máximo. El tercero en discordia, el Castilla, se mide al Rápido de Bouzas, que necesita los tres puntos para no bajar a Tercera.