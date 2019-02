La Cultural no amarra en casa y no encuentra el rumbo (1-1)

La Cultural no aprovechó el gol inicial de Sergio Marcos cuando no se había cumplido el primer minuto de juego y acabó pagándolo con un pobre empate frente al Atlético de Madrid B (1-1). El equipo leonés de esta manera no sube a la segunda posición de la tabla que tenía en sus manos si era capaz de batir al filial rojiblanco.

Ni siquiera ese gol inicial nada más comenzar el encuentro dio alas a una Cultural que no se vio cómoda sobre el rectángulo de juego, sobre todo en la segunda parte en la que el conjunto visitante se adueñó del partido adelantando sus líneas y llegando con mucho peligro a la portería culturalista

Así según transcurrían los minutos los rojiblancos se hacían con el peso del encuentro y Darío empató el choque con un golazo que se coló por toda la escuadra de la portería de Palatsí, sin tiempo para la reacción culturalista. El Atlético incluso porfió por la victoria. Al final concluyó el partido con empate a un goles, lo que hace que la Cultural siga sin acometer la cabeza de la clasificación.

Así fue el partido:

Final del partido (1-1)

Minuto 90: Tercer cambio en el Atlético de Madrid. Se retira Óscar Pinchi y entra en su lugar Segu.

Minuto 90: El árbitro enseña cartulina amarilla al visitante Mollejo.

Minuto 89: Remate de cabeza de Aridane a las manos del portero San Román.

Minuto 87: Córner botado por el atletico Moya sin problemas.

Minuto 85: Mollejo falla una ocasión clarísina para el Atlético B.

Minuto 82: Tercer y último cambio en la Cultural. Se retira del campo Sergio Marcos y entra en su lugar Eneko Capilla.

Minuto 82: Disparo muy elevado de Javi Jiménez.

Minuto 80: Lucha por la posesión del balón en el centro del campo.

Minuto 79: La Cultural lo intenta pero de momento sin peligro.

Minuto 77: Segundo cambio en el Atlético de Madrid B. Se retira del campo Darío y entra en su lugar Óscar.

Minuto 76: Peligrosa contra del Atlético que no culmina Toni Moya.

Minuto 74: El ataque de Ortiz termina fuera.

Minuto 72: Segundo cambio en la Cultural. Se va Viti del campo y entra en su lugar el último fichaje culturalista Javi Jiménez.

Minuto 70: La Cultural domina pero por ahora sin crear peligro

Minuto 68: Zelu crea peligro pero despeja la defensa atlética.

Minuto 65: Cambios: Sale del campo Dioni y entra Zelu por la Cultural y entra Manny por Carlos Isaac en el Atlético B.

1-1, minuto 63: Golazo de Darío para empatar el partido

Minuto 60: El Atlético B domina el encuentro.

Minuto 58: Dioni no llega una acción de ataque culturalista que detiene el portero San Román.

Minuto 57: Toni Moya a punto de igualar el marcador, pero rechaza Palatsí.

Minuto 56: Falta a favor del Atlético B.

Minuto 54: Darío remata de cabeza fuera.

Minuto 52: Mollejo no es capaz de irse de la defensa local.

Minuto 51: El visitante Ortiz entra por su banda derecha pero el balón se va fuera.

Minuto 49: Mollejo crea peligro y corta Iván González.

Minuto 48: Dioni fuerza un córner.

Minuto 46: Comienza la segunda parte. Viti pierde el balón en el primer ataque culturalista.

Minuto 45: Final de la primera parte con empate a un gol el marcador.

Minuto 44: Aridane no llega a rematar de cabeza una acción de ataque culturalista.

Minuto 43: Ortiz cuelga demasiado el balón y se va fuera.

Minuto 41: Mollejo cruza demasido el balón ante la salida de Palatsí.

Minuto 40: Dioni dispara muy alto dentro del área.

Minuto 38: La Cultural controla el balón en el medio campo.

Minuto 36: Palatsí se adelanta al ataque de Mollejo.

Minuto 34: La Cultural busca el segundo, aunque Pablo Vázquez no acierta a rematar en el segundo palo.

Minuto 33: Saca un córner Toni Moya pero atrapa muy bien el cancerbero culturalista Jorge Palatsí.

Minuto 32: Óscar Pinchi se quiere meter en el área rival pero corta el balón Iván González.

Minuto 30: Dioni busca el segundo gol para la Cultural, pero no acierta en el remate.

Minuto 28: Ataque culturalista aunque Dioni acaba golpeando el balón fuera de la portería de San Román.

Minuto 25: El visitante Mikel carro trata de llegar al área culturalista aunque sin peligro.

Minuto 23: La Cultural encierra al rival en busca del segundo gol aunque el conjunto colchonero se defiende bien en defensa.

Minuto 21: El Atlético B trata de igualar por medio de Mollejo, pero en fuera de juego.

Minuto 19: UYYYYYYYYYYY!!! Sergio Marcos a punto de hacer el segundo gol, pero el palo izquierdo de la portería de San Román y el propio guardameta evitan el segundo gol culturalista.

Minuto 18: Señé recorta a dos rivales y golpea el balón para que el portero atlético San Román envíe a córner.

Minuto 17: Mollejo no acierta a rematar en boca de gol.

Minuto 15: Viti sube su banda pero sin crear peligro.

Minuto 13: El visitante Tachi roza el empate para el Atlético de Madrid B.

Un lance del juego en el Reino de León.

Minuto 11: El Atlético saca una falta por medio de Toni Moya se va fuera.

Minuto 10: Acción de ataque por la banda izquierda pero Viti envía el balón fuera del campo.

Minuto 8: El juego se equilibra en el centro del campo, aunque la Cultural por medio de Sergio Marcos y de Yeray controla el partido.

Minuto 6: El córner se bota sin incidencias.

Minuto 6: Ataque a través de Viti que fuerza saque de esquina a favor del equipo leonés.

Minuto 4: Una acción por la banda derecha culturalista se pierde por la línea de fondo.

Minuto 3: Un ataque rojiblanco lo corta el defensa culturalista Iván González.

1-0, minuto 1: La primera acción de ataque de la Cultural se convierte en el primer gol del encuentro obra del culturalista Sergio Marcos de cabeza tras un buen servicio de Jorge Ortiz.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!! De Sergio Marcos

Minuto 1: Arranca el partido

A punto de comenzar el partido Cultural-Atlético de Madrid B.

La Cultural se juega la segunda plaza ante el Atlético de Madrid B

La Cultural se enfrenta al filial del Atlético de Madrid con el objetivo de acabar la jornada como segundo clasificado de su grupo al estar antes del partido el conjunto colchonero a dos puntos del culturalista. También los de Aira tienen la posibilidad de recortar distancias con la cabeza, ya que el Fuenlabrada empató esta mañana frente al Sanse en el terreno de juego de los de San Sebastián de los Reyes. En cuanto a la alineación presentada por el técnico culturalista hay novedades porque ya sale de titular Borja San Emeterio, a la vez que Dioni forma parte del equipo titular junto a Aridane. En el banquillo Eneko Capilla, Saúl, Zelu, Bernal, Javi Jiménez y Antonio Martínez, además del portero Morales, y se queda fuera de la convocatoria Hugo Rodríguez.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Palatsí, San Emeterio, Iván González, Pablo Vázquez, Viti, Yeray, Sergio Marcos, Dioni, Ortiz, Señé y Aridane.

AT. MADRID B: San Román, Solano, Samu, Tachi, Víctor Ruiz, Mikel Carro, Carlos Isaac, Toni Moya, Dario, Mollejo y Ósca Pinchi.

ÁRBITRO: Ruiz Álvarez (Comité Asturiano).